Возрастное ограничение 18+
В розыск объявлен екатеринбургский художник и основатель популярного уральского сайта
Фото: соцсети Станислава Шминке
Не прекращаются гонения на екатеринбургского художника Станислава Шмитке, которого по доносу бывшего земляка и оппозиционера, а ныне доблестного единороса Андрея Альшевских обвиняют в дискредитации российской армии. Ранее на Шмитке возбуждали административные статьи, штрафовали, а теперь объявили в розыск.
Данные на Станислава Шмитке появились в базе розыска МВД РФ. Основанием для розыска указано лишь преследование по уголовной статье. В базе не поясняется, какую именно статью уголовного кодекса нарушил разыскиваемый.
К счастью для самого художника, которому в этом году исполнится 40 лет, он уже два года находится вне зоны действия российской юрисдикции. После известных событий, начавшихся в 2022 году и тянущихся до сих пор, он покинул территорию РФ и проживает теперь в США. После его отъезда Шминке и основанную им компанию «Интеллектуальные бизнес-решения» оштрафовали на 400 тысяч рублей, а популярный сайт «Уралнаш» подвергался DoS-атакам и был заблокирован для российских пользователей Интернета.
Данные на Станислава Шмитке появились в базе розыска МВД РФ. Основанием для розыска указано лишь преследование по уголовной статье. В базе не поясняется, какую именно статью уголовного кодекса нарушил разыскиваемый.
К счастью для самого художника, которому в этом году исполнится 40 лет, он уже два года находится вне зоны действия российской юрисдикции. После известных событий, начавшихся в 2022 году и тянущихся до сих пор, он покинул территорию РФ и проживает теперь в США. После его отъезда Шминке и основанную им компанию «Интеллектуальные бизнес-решения» оштрафовали на 400 тысяч рублей, а популярный сайт «Уралнаш» подвергался DoS-атакам и был заблокирован для российских пользователей Интернета.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию