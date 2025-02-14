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Зарплаты сотрудников екатеринбургского «Гортранса» выросли на 20%

11.41 Суббота, 22 февраля 2025
Фото: Вечерние ведомости
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На 20% выросли зарплаты водителей екатеринбургского «Гортранса», об этом заявляет администрация города.

Теперь водители трамваев, выполняя норму часов, получают 84,6 тысячи рублей вместо 70,5 тысячи в январе. Аналогичный рост произошел у водителей троллейбусов (с 72,2 до 86,7 тысячи рублей) и автобусов (с 79,1 до 94,9 тысячи рублей). Среднемесячная зарплата также увеличилась: у водителей трамваев – до 122,6 тысячи рублей, у водителей троллейбусов – до 112,9 тысячи, а у водителей автобусов – до 147,2 тысячи рублей.

В «Гортрансе» отмечают, что повышение зарплат помогает привлекать новых сотрудников. С начала года на предприятие устроились 150 человек, из них 35 – водители. Еще 18 будущих водителей сейчас проходят обучение.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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12:28 В Екатеринбурге за пять лет в ДТП погибли 12 детей и 325 взрослых
11:41 Зарплаты сотрудников екатеринбургского «Гортранса» выросли на 20%
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19:26 Сбытчика наркоты через Интернет ревдинский суд отправил в колонию
18:58 Об уральских писателях-фронтовиках вспомнят в Екатеринбурге сразу после праздника
18:36 «Авито Авто» выступил партнёром на XV ежегодном форуме ForAuto 2025
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17:52 Аналитики Авито рассказали о зарплатных перспективах гидов в Екатеринбург
17:35 В Екатеринбурге на улице 8 Марта потушили автобус
17:24 В Свердловской области в 2024 году на 8% снизилось количество осуждённых
16:42 Произошедшим на автомойке в Каменске-Уральском заинтересовалась Мизулина
15:40 В Североуральске врачам пришлось нестандартно подключили пенсионерку к ИВЛ для операции на щитовидной железе
15:00 СМИ сообщают о задержании начальника екатеринбургского ОП №2 по подозрению в коррупции
14:25 23 штрафа получил екатеринбургский перевозчик за нарушение обязанностей
13:53 Свердловская область оказалась в лидерах по росту количества майнинговых ферм
13:06 СМИ сообщают о драке в школе №142 в Екатеринбурге
12:30 Прокуратура намерена проконтролировать уголовное дело об избиении девушек на автомойке в Каменске-Уральском
12:11 710 кубометров пиломатериалов отправили свердловские производители в Афганистан
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