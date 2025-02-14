Зарплаты сотрудников екатеринбургского «Гортранса» выросли на 20%

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На 20% выросли зарплаты водителей екатеринбургского «Гортранса», об этом заявляет администрация города.Теперь водители трамваев, выполняя норму часов, получают 84,6 тысячи рублей вместо 70,5 тысячи в январе. Аналогичный рост произошел у водителей троллейбусов (с 72,2 до 86,7 тысячи рублей) и автобусов (с 79,1 до 94,9 тысячи рублей). Среднемесячная зарплата также увеличилась: у водителей трамваев – до 122,6 тысячи рублей, у водителей троллейбусов – до 112,9 тысячи, а у водителей автобусов – до 147,2 тысячи рублей.В «Гортрансе» отмечают, что повышение зарплат помогает привлекать новых сотрудников. С начала года на предприятие устроились 150 человек, из них 35 – водители. Еще 18 будущих водителей сейчас проходят обучение.