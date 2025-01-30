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Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
Тела Виктора Тархова и его супруги Натальи могли месяц хранить в бочках
История, сюжет которой мог бы стать основой для съёмки криминального триллера, случилась с семьёй бывшего мэра Самары Виктора Тархова — RTVI со ссылкой на источник в Следственном управлении СКР по Самарской области пишет, что убиты бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга Наталья. Причём убиты они были ещё в начале января 2025 года, добавляет издание. По одним данным — застрелены, по другим — заколоты насмерть.
Позже издание добавило, что тела Виктора и Натальи Тарховых были законсервированы в бочках, благодаря чему факт их смерти удавалось скрывать в течение столь длительного времени. За это время внучка убитых Екатерина Бельская, предположительно, имитировала их активность, отправляя сообщения с их телефонов, утверждает источник RTVI. А заодно внучка продавала в течение этого месяца недвижимость, дорогостоящие иконы и машины, принадлежавшие семье.
Позже факт убийства Тархова и его супруги подтвердили государственные информагентства РИА Новости и ТАСС, без подробностей произошедшего.
Добавим, что дочь экс-мэра, Людмила Тархова сейчас находится в местах лишения свободы. Она возглавляла компанию по производству частных самолётов ООО «Самара ВВВ-Авиа», в декабре 2022 года её приговорили к семи годам колонии, признав виновной в вымогательстве 200 миллионов рублей у зампредседателя Самарской губернской думы Александра Милеева. На одном из заседаний по этому делу Людмила Тархова заявила, что её отец живёт в Норвегии, восстанавливаясь после тяжело перенесённого коронавируса.
Виктору Тархову 3 января 2025 года (если он был жив на тот момент) исполнилось 77 лет. Он был мэром Самары с 2006 по 2010 год. Избрался на эту должность Тархов, будучи в оппозиции к действующему главе города Георгию Лиманскому — победив его во втором туре с результатом 56,37%. Выдвинутый «Единой Россией» Лиманский набрал лишь 40,55% голосов избирателей.
В 2009 году, находясь в Екатеринбурге, Тархов дал на «Четвёртом канале» журналисту Евгению Енину интервью, в ходе которого восхитился развитием города, особо выделив то, что в Екатеринбурге, в отличии от Самары, активно строились здания выше 20 этажей (Вечерние ведомости писали об этом в прошлом году в материале, посвящённом сдаче 500-го здания выше 20 этажей в Екатеринбурге).
До избрания мэром Самары Тархов работал на нефтяных предприятиях. В 1984−1990 годах он был гендиректором производственного объединения «Куйбышеворгсинтез», в 1992−1994 годах – гендиректором Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода. В 1994−1996 годах Тархов стал первым и старшим вице-президентом по вопросам нефтепереработки, нефтехимии и химии компании «ЮКОС». В 1997 году был избран председателем Совета директоров акционерного общества «Омскшина», членом совета директоров АКБ «Самараагробанк». В 1999 году Тархов был назначен вице-президентом, директором департамента по нефтепереработке и нефтехимии ОАО «Группа Альянс».
Бывший зять Виктора Тархова, Сергей Логинов, также попадал в криминальные хроники, причём неоднократно — как сообщало издание 63.ru, в криминальных кругах он был известен по прозвищу «Лорд». В ноябре 2010 года Логинова осудили на 7 лет лишения свободы за хищение нефтепродуктов и хранение наркотиков и боеприпасов. Весной 2011 года Логинову увеличили срок ещё на три года — добавив наказание по новому делу, о покушении на убийство представителя власти – заместителя начальника одной из служб УФСБ России по Самарской области, который вёл расследование дела о похищении нефтепродуктов Логиновым и его ОПГ.
Позже издание добавило, что тела Виктора и Натальи Тарховых были законсервированы в бочках, благодаря чему факт их смерти удавалось скрывать в течение столь длительного времени. За это время внучка убитых Екатерина Бельская, предположительно, имитировала их активность, отправляя сообщения с их телефонов, утверждает источник RTVI. А заодно внучка продавала в течение этого месяца недвижимость, дорогостоящие иконы и машины, принадлежавшие семье.
Позже факт убийства Тархова и его супруги подтвердили государственные информагентства РИА Новости и ТАСС, без подробностей произошедшего.
Добавим, что дочь экс-мэра, Людмила Тархова сейчас находится в местах лишения свободы. Она возглавляла компанию по производству частных самолётов ООО «Самара ВВВ-Авиа», в декабре 2022 года её приговорили к семи годам колонии, признав виновной в вымогательстве 200 миллионов рублей у зампредседателя Самарской губернской думы Александра Милеева. На одном из заседаний по этому делу Людмила Тархова заявила, что её отец живёт в Норвегии, восстанавливаясь после тяжело перенесённого коронавируса.
Виктору Тархову 3 января 2025 года (если он был жив на тот момент) исполнилось 77 лет. Он был мэром Самары с 2006 по 2010 год. Избрался на эту должность Тархов, будучи в оппозиции к действующему главе города Георгию Лиманскому — победив его во втором туре с результатом 56,37%. Выдвинутый «Единой Россией» Лиманский набрал лишь 40,55% голосов избирателей.
В 2009 году, находясь в Екатеринбурге, Тархов дал на «Четвёртом канале» журналисту Евгению Енину интервью, в ходе которого восхитился развитием города, особо выделив то, что в Екатеринбурге, в отличии от Самары, активно строились здания выше 20 этажей (Вечерние ведомости писали об этом в прошлом году в материале, посвящённом сдаче 500-го здания выше 20 этажей в Екатеринбурге).
Мэр Самары Виктор Тархов отмечает лидерство Екатеринбурга в количестве зданий 20+ этажей
До избрания мэром Самары Тархов работал на нефтяных предприятиях. В 1984−1990 годах он был гендиректором производственного объединения «Куйбышеворгсинтез», в 1992−1994 годах – гендиректором Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода. В 1994−1996 годах Тархов стал первым и старшим вице-президентом по вопросам нефтепереработки, нефтехимии и химии компании «ЮКОС». В 1997 году был избран председателем Совета директоров акционерного общества «Омскшина», членом совета директоров АКБ «Самараагробанк». В 1999 году Тархов был назначен вице-президентом, директором департамента по нефтепереработке и нефтехимии ОАО «Группа Альянс».
Бывший зять Виктора Тархова, Сергей Логинов, также попадал в криминальные хроники, причём неоднократно — как сообщало издание 63.ru, в криминальных кругах он был известен по прозвищу «Лорд». В ноябре 2010 года Логинова осудили на 7 лет лишения свободы за хищение нефтепродуктов и хранение наркотиков и боеприпасов. Весной 2011 года Логинову увеличили срок ещё на три года — добавив наказание по новому делу, о покушении на убийство представителя власти – заместителя начальника одной из служб УФСБ России по Самарской области, который вёл расследование дела о похищении нефтепродуктов Логиновым и его ОПГ.
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