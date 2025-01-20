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В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов

18.05 Понедельник, 27 января 2025
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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Авито запустил программу по быстрому выкупу смартфонов через магазины М.Видео, которая предлагает частным продавцам сразу избавляться от своей техники, не тратя личного времени на общение с возможными покупателями.

Программа, вероятно, уже знакома пользователям. Ранее в Авито анонсировали запуск программы по выкупу ноутбуков.

Со смартфонами всё происходит похожим образом. Сначала продавец заполняет анкету о состоянии устройства, в котором указывает все недостатки и неисправности. Затем продавца уведомляют о предварительной цене за устройство. Если цена устраивает, то с продавцом связывается представитель Авито. Далее остаётся только передать гаджет в М.Видео, где специалист его проверит и назовёт уже финальную цену. Если и она устраивает продавца, с ним заключают договор. После этого телефон остаётся в магазине, а продавец получает деньги на банковскую карту.

На этапе пилота воспользоваться быстрой продажей смартфона смогут только жители Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

По данным Авито, интерес пользователей к продаже смартфонов стабильно растет. Только к концу минувшего 2024 года количество сделок с продажей смартфонов через выкуп выросло почти в шесть раз.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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