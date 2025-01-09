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Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Представители рекламного рынка назвали динамическую рекламу одной из самых востребованных и эффективных в онлайне.
Это связано, в том числе, с возможностями алгоритмов, которые применяются в работе классифайдов и других площадок.
«Реклама с интерактивными элементами — один из самых эффективных форматов для привлечения внимания потенциальных клиентов. Бизнес может добавлять в такие баннеры больше информации, чем в статичную рекламу», — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.
По его словам, динамический контент позволяет брендам эффективнее воздействовать на аудиторию и выстраивать нужные ассоциации. Так, в мобильном приложении Авито используют новый рекламный формат — HTML5-баннеры. Это динамические изображения, в которые можно добавлять интерактивные элементы, говорят в компании.
«HTML5-баннеры отличаются от других форматов наличием анимации и возможностью интерактива. При взаимодействии с такой рекламой аудитория видит баннер с движущимися изображениями, текстами и ссылками», — отмечают в компании.
Такой формат, по словам представителей рынка, увеличивает число переходов пользователей на страницу бренда и позволяет выйти на целевую аудиторию благодаря работе алгоритмов.
Это связано, в том числе, с возможностями алгоритмов, которые применяются в работе классифайдов и других площадок.
«Реклама с интерактивными элементами — один из самых эффективных форматов для привлечения внимания потенциальных клиентов. Бизнес может добавлять в такие баннеры больше информации, чем в статичную рекламу», — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.
По его словам, динамический контент позволяет брендам эффективнее воздействовать на аудиторию и выстраивать нужные ассоциации. Так, в мобильном приложении Авито используют новый рекламный формат — HTML5-баннеры. Это динамические изображения, в которые можно добавлять интерактивные элементы, говорят в компании.
«HTML5-баннеры отличаются от других форматов наличием анимации и возможностью интерактива. При взаимодействии с такой рекламой аудитория видит баннер с движущимися изображениями, текстами и ссылками», — отмечают в компании.
Такой формат, по словам представителей рынка, увеличивает число переходов пользователей на страницу бренда и позволяет выйти на целевую аудиторию благодаря работе алгоритмов.
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