Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Представители рекламного рынка назвали динамическую рекламу одной из самых востребованных и эффективных в онлайне.Это связано, в том числе, с возможностями алгоритмов, которые применяются в работе классифайдов и других площадок.«Реклама с интерактивными элементами — один из самых эффективных форматов для привлечения внимания потенциальных клиентов. Бизнес может добавлять в такие баннеры больше информации, чем в статичную рекламу», — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.По его словам, динамический контент позволяет брендам эффективнее воздействовать на аудиторию и выстраивать нужные ассоциации. Так, в мобильном приложении Авито используют новый рекламный формат — HTML5-баннеры. Это динамические изображения, в которые можно добавлять интерактивные элементы, говорят в компании.«HTML5-баннеры отличаются от других форматов наличием анимации и возможностью интерактива. При взаимодействии с такой рекламой аудитория видит баннер с движущимися изображениями, текстами и ссылками», — отмечают в компании.Такой формат, по словам представителей рынка, увеличивает число переходов пользователей на страницу бренда и позволяет выйти на целевую аудиторию благодаря работе алгоритмов.