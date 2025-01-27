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За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%

15.32 Среда, 29 января 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В минувшем 2024 году интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%, а самыми популярными марками оказались Zeekr, Tesla и Nissan.

Команда Авито Авто проанализировала интерес пользователям к электрокарам, которые уже успели пройти определённый километраж, и заметили, интерес к таким машинам за год вырос на 9,7%. Причём больше всего пользователи интересовались китайскими электрокарами Zeekr – доля интереса составила 28,65%. На втором месте – американская Tesla с 18,32%, а на третьем – японский Nissan с долей 15,22%. Также в топ-5 попали немецкий Volkswagen и китайский Avatr – 5,37% и 3,23% соответственно.

Среди моделей наибольший интерес вызывают Zeekr 001 с долей заинтересованности 16,26%. На втором месте уже Nissan Leaf, получивший 14,72%. На третьем Tesla Model 3 с 8,22%. Четвёртое место у Zeekr X, чья доля составила 5,7%. В пятёрке лидеров Tesla Model S с 3,71%. Также в топ-10 вошли Zeekr 009, Tesla Model Y, Zeekr 007, Volkswagen ID.4 и Tesla Model Х.

Замминистра экономического развития РФ Михаил Каминский связывает повышенный интерес к электрокарам с ростом доверия россиян к новым технологиями и с работой правительства, направленной на создание в стране условий для приобретения автомобилей, работающих на «электрическом» топливе.

«В рамках федерального проекта "Электроавтомобили и водородные автомобили" запущены программы льготного автокредитования и автолизинга электромобилей, субсидирования создания "быстрых" ЭЗС, количество которых уже более 2,2 тысячи единиц»,

– сказал Михаил Каминский.


По его данным, для водителей электрокаров в регионах действует льготное налогообложение и льготы по оплате парковки. Общее же количество электромобилей, зарегистрированных в стране на данный момент, превышает 60 тысяч единиц.

Рост интереса конкретно к китайскому автопрому директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито Андрей Ковалёв объяснил взаимным интересом китайских производителей к российскому рынку.

«Россия является для производителей из Поднебесной одним из приоритетных направлений, то ассортимент и количество представленных в нашей стране китайских электрокаров растет. Это напрямую влияет на развитие рынка авто с пробегом: чем больше новых машин поступает в страну сегодня, тем более разнообразным и доступным становится выбор авто с пробегом завтра»,

– отметил Андрей Ковалёв.


По этой же причине китайские электрокары становятся доступнее по цене. Аналитики Авито отмечают снижение цен. У Zeekr, например, стоимость машин снизилась на 5,1% год к году, отмечают представители площадки.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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