В Екатеринбурге за пять лет в ДТП погибли 12 детей и 325 взрослых

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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За последние пять лет на дорогах Екатеринбурга произошло 104 556 ДТП, в которых погибли 325 человек, включая 12 детей. Общее число пострадавших составило 7 090 человек. Такие данные были представлены 20 февраля на пресс-конференции ТАСС, где начальник отделения ДПС и розыска отдела Госавтоинспекции УМВД по городу Антон Попов подвёл итоги аварийности за период с 2020 по 2025 годы.Наиболее опасными районами являются Чкаловский и Октябрьский. В первом зарегистрировано 1 106 ДТП, в которых погибли 74 человека, во втором — 793 аварии и 80 смертей. Среди наиболее аварийных перекрёстков названы Объездная – Амундсена. В 2024 году аварийность вернулась на перекрёстке Белинского – Фурманова, а новая точка напряжённости образовалась на улице Трактовой.Больше всего аварий со смертельным исходом было в 2024 году: за этот период в ДТП погибли 74 человека. Одной из ключевых причин увеличения числа аварий стали масштабные дорожные ремонты.По данным Госавтоинспекции, большинство несовершеннолетних получают травмы в качестве пассажиров. За пять лет в ДТП были травмированы 741 ребёнок.