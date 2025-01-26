Возрастное ограничение 18+

Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства

Генпрокуратура посчитала, что иностранные владельцы компании нарушили закон об инвестициях

21.54 Понедельник, 3 февраля 2025
Иллюстрация: скриншот с сайта Raven Russia
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства. Речь идёт об активах Raven Russia (ранее называлась Raven Property Group), стоимость которых, по некоторым оценкам, может достигать 160 миллиардов рублей.

Иск в августе 2024 года подала Генпрокуратура. Как сообщили в самой Raven Russia, а также в нескольких СМИ, 31 января он был полностью удовлетворён арбитражным судом Москвы. В карточке дела на сайте суда, однако, другая информация — в картотеке указано, что 31 января судьёй Анной Петрухиной было лишь вынесено определение по делу и объявлен перерыв до 14 февраля, при этом информации о принятии решения по делу нет.

Raven Russia принадлежат 16 складских комплексов в России общей площадью 1,9 млн м². 10 из них расположены в Москве и пригородах столицы, 3 — в Санкт-Петербурге, оставшиеся 3 — в крупных городах-миллионниках (Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону). В Свердловской области складов у этой компании не было.

Генпрокуратура посчитала, что эти комплексы являются транспортными терминалами, действующими в условиях естественной монополии, и подлежащими передаче Росимуществу.

Надзорное ведомство пришло к выводу, что Raven Property Group Limited «незаконно стала обладателем крупнейшей в стране сети логистических парков, расположенных вблизи критически важной транспортной инфраструктуры России, в том числе МКАД, аэропортов Шереметьево, Внуково и Пулково, морского порта Санкт-Петербург и Московской железной дороги».

В марте 2022 года головной компанией Raven (зарегистрирована, судя по открытым данным, на британском острове Гернси), а также управляющими компаний Raven Russia Игорем Богородовым и Ярославом Шуваловым была заключена сделка по продаже активов менеджменту. Генпрокуратура посчитала, что это сделка была притворной — для того, чтобы скрыть иностранное владение российской компанией. Владеть и управлять активом, по мнению Генпрокуратуры, продолжил основатель Raven Property Group Глен Хирш (гражданин Великобритании) и Игорь Богородов (гражданин США), что запрещено ФЗ №57 «О порядке осуществления иностранных инвестиций».

Исковыми требованиями стало признание ряда сделок недействительными.

В самой компании сделали заявление по поводу судебного заседания 31 января, в котором раскритиковали суд, в том числе за необоснованное, по мнению Raven Russia, закрытие заседания от прессы и слушателей

«Компания считает, что слушания были проведены с многочисленными процессуальными нарушениями. В удовлетворении заявлений и ходатайств ей было отказано, а доводы Компании по существу спора оставлены без внимания. Raven Russia особо отмечает безосновательное, по мнению компании, проведение судебного заседания 31.01.2025 в закрытом режиме и удаление прессы из зала судебного заседания, а также отказ суда привлечь к участию в деле компаний-собственников акций и долей обществ, изымаемых в пользу государства»,

— сообщили в Raven Russia.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Валерий Евграфов © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Первоуральске осудили жительницу за получение пособий на детей, находившихся на обеспечении государства
26 января 2025
В Артинском районе уничтожат нелегальный алкоголь и табак на полмиллиона рублей
28 января 2025
Главный госавтоинспектор Свердловской области подвёл итоги 2024 года
30 января 2025
Поставлена точка в резонансном деле убийцы-велосипедиста из Каменска-Уральского
28 января 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Против основателя группы «Смысловые галлюцинации» возбудили уголовное дело

Владимир Бурдин не первый раз подвергается уголовному преследованию
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
23:26 Произведённый в Екатеринбурге ретротрамвай имени писателя привезли в Красноярск
21:10 Почти три десятка пожаров случилось за первые дни февраля в Свердловской области
20:40 Среди екатеринбуржцев резко вырос спрос на обучение IT-профессиям
20:08 «Уральские авиалинии» опять нарвались на штраф
19:42 Известные уличные мозаики Екатеринбурга станут «героинями» лекции
18:48 Пять лет официально исполнилось екатеринбургской «Кляксе»
17:42 В Екатеринбурге на стадионе «Динамо» заложили капсулу времени в рамках турнира «Лёд надежды нашей»
17:16 В Екатеринбурге возобновили работу автобусного маршрута №24с
16:53 В Каменске-Уральском кузнец погиб на заводе из-за обрушения пола
16:14 Новым руководителем УМВД по Екатеринбургу стал Виктор Позняк
15:25 Екатеринбург вошёл в десятку популярных направлений для отдыха в отелях в феврале
14:54 Известный медиаменеджер из Екатеринбурга Игорь Мишин прокомментировал обыски
13:59 В Свердловской области легковушка вылетела на встречку и столкнулась со скорой: погибли пенсионеры
13:50 В екатеринбургскую библиотеку вернули книгу, взятую в 1919 году
13:16 Маткапитал на второго ребёнка в Свердловской области увеличится до 912 тысяч рублей
12:59 В «Уралкалии» стартуют мероприятия, посвященные 100-летию открытия Верхнекамского месторождения солей
11:59 Экс-министру транспорта Свердловской области вынесли приговор за получение взятки
11:19 В Каменске-Уральском загорелся салон Chevrolet Cruze из-за ароматизатора
11:09 В Нижнем Тагиле появилась первая быстрая электрозаправка
10:31 На трассе Екатеринбург – Тюмень организовали реверсивное движение из-за ремонта
10:25 Пьяный водитель из Каменска-Уральского предстанет перед судом за травмирование пешехода дорожным знаком
09:45 В Екатеринбурге арестовали Mercedes за неоплаченные штрафы на сумму более миллиона рублей
09:31 В Екатеринбурге можно поддержать благотворительный фонд, купив открытку ко Дню всех влюблённых
17:58 Куда сходить в Екатеринбурге с 3 по 9 февраля?
17:05 Екатеринбуржцы пересматривают планы на отпуск из-за экологической катастрофы в Чёрном море
Все новости
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
10:56 В Южной Корее арестован действующий президент, его доставили на допрос
17:57 NVMProject: в декабре неонацисты опубликовали более 60 видео с нападениями
15:14 СМИ: в Москве убит чемпион РФ по гиревому спорту
14:15 ВЦИОМ: 66% россиян верят в то, что будущее будет лучше настоящего
12:22 Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Ижевска
11:07 Регионы России подверглись массовой атаке БПЛА
10:17 В Бельгии более 30 тысяч человек вышли на демонстрации против сокращения пенсий
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK