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Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
Генпрокуратура посчитала, что иностранные владельцы компании нарушили закон об инвестициях
Иллюстрация: скриншот с сайта Raven Russia
Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства. Речь идёт об активах Raven Russia (ранее называлась Raven Property Group), стоимость которых, по некоторым оценкам, может достигать 160 миллиардов рублей.
Иск в августе 2024 года подала Генпрокуратура. Как сообщили в самой Raven Russia, а также в нескольких СМИ, 31 января он был полностью удовлетворён арбитражным судом Москвы. В карточке дела на сайте суда, однако, другая информация — в картотеке указано, что 31 января судьёй Анной Петрухиной было лишь вынесено определение по делу и объявлен перерыв до 14 февраля, при этом информации о принятии решения по делу нет.
Raven Russia принадлежат 16 складских комплексов в России общей площадью 1,9 млн м². 10 из них расположены в Москве и пригородах столицы, 3 — в Санкт-Петербурге, оставшиеся 3 — в крупных городах-миллионниках (Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону). В Свердловской области складов у этой компании не было.
Генпрокуратура посчитала, что эти комплексы являются транспортными терминалами, действующими в условиях естественной монополии, и подлежащими передаче Росимуществу.
Надзорное ведомство пришло к выводу, что Raven Property Group Limited «незаконно стала обладателем крупнейшей в стране сети логистических парков, расположенных вблизи критически важной транспортной инфраструктуры России, в том числе МКАД, аэропортов Шереметьево, Внуково и Пулково, морского порта Санкт-Петербург и Московской железной дороги».
В марте 2022 года головной компанией Raven (зарегистрирована, судя по открытым данным, на британском острове Гернси), а также управляющими компаний Raven Russia Игорем Богородовым и Ярославом Шуваловым была заключена сделка по продаже активов менеджменту. Генпрокуратура посчитала, что это сделка была притворной — для того, чтобы скрыть иностранное владение российской компанией. Владеть и управлять активом, по мнению Генпрокуратуры, продолжил основатель Raven Property Group Глен Хирш (гражданин Великобритании) и Игорь Богородов (гражданин США), что запрещено ФЗ №57 «О порядке осуществления иностранных инвестиций».
Исковыми требованиями стало признание ряда сделок недействительными.
В самой компании сделали заявление по поводу судебного заседания 31 января, в котором раскритиковали суд, в том числе за необоснованное, по мнению Raven Russia, закрытие заседания от прессы и слушателей
Иск в августе 2024 года подала Генпрокуратура. Как сообщили в самой Raven Russia, а также в нескольких СМИ, 31 января он был полностью удовлетворён арбитражным судом Москвы. В карточке дела на сайте суда, однако, другая информация — в картотеке указано, что 31 января судьёй Анной Петрухиной было лишь вынесено определение по делу и объявлен перерыв до 14 февраля, при этом информации о принятии решения по делу нет.
Raven Russia принадлежат 16 складских комплексов в России общей площадью 1,9 млн м². 10 из них расположены в Москве и пригородах столицы, 3 — в Санкт-Петербурге, оставшиеся 3 — в крупных городах-миллионниках (Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону). В Свердловской области складов у этой компании не было.
Генпрокуратура посчитала, что эти комплексы являются транспортными терминалами, действующими в условиях естественной монополии, и подлежащими передаче Росимуществу.
Надзорное ведомство пришло к выводу, что Raven Property Group Limited «незаконно стала обладателем крупнейшей в стране сети логистических парков, расположенных вблизи критически важной транспортной инфраструктуры России, в том числе МКАД, аэропортов Шереметьево, Внуково и Пулково, морского порта Санкт-Петербург и Московской железной дороги».
В марте 2022 года головной компанией Raven (зарегистрирована, судя по открытым данным, на британском острове Гернси), а также управляющими компаний Raven Russia Игорем Богородовым и Ярославом Шуваловым была заключена сделка по продаже активов менеджменту. Генпрокуратура посчитала, что это сделка была притворной — для того, чтобы скрыть иностранное владение российской компанией. Владеть и управлять активом, по мнению Генпрокуратуры, продолжил основатель Raven Property Group Глен Хирш (гражданин Великобритании) и Игорь Богородов (гражданин США), что запрещено ФЗ №57 «О порядке осуществления иностранных инвестиций».
Исковыми требованиями стало признание ряда сделок недействительными.
В самой компании сделали заявление по поводу судебного заседания 31 января, в котором раскритиковали суд, в том числе за необоснованное, по мнению Raven Russia, закрытие заседания от прессы и слушателей
«Компания считает, что слушания были проведены с многочисленными процессуальными нарушениями. В удовлетворении заявлений и ходатайств ей было отказано, а доводы Компании по существу спора оставлены без внимания. Raven Russia особо отмечает безосновательное, по мнению компании, проведение судебного заседания 31.01.2025 в закрытом режиме и удаление прессы из зала судебного заседания, а также отказ суда привлечь к участию в деле компаний-собственников акций и долей обществ, изымаемых в пользу государства»,
— сообщили в Raven Russia.
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