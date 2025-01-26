Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства

— сообщили в Raven Russia.

«Компания считает, что слушания были проведены с многочисленными процессуальными нарушениями. В удовлетворении заявлений и ходатайств ей было отказано, а доводы Компании по существу спора оставлены без внимания. Raven Russia особо отмечает безосновательное, по мнению компании, проведение судебного заседания 31.01.2025 в закрытом режиме и удаление прессы из зала судебного заседания, а также отказ суда привлечь к участию в деле компаний-собственников акций и долей обществ, изымаемых в пользу государства»,