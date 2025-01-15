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Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
Фото: Вечерние ведомости
Президент США Джо Байден выступил с прощальным обращением к нации. Он заявил о формировании «новой олигархии», которая, по его мнению, угрожает демократии, а также предложил изменить Конституцию.
«Сегодня в Америке формируется олигархия чрезвычайного богатства, власти и влияния, которая буквально угрожает всей нашей демократии, нашим основным правам и свободам», — цитирует Байдена The Washington Post.
Угрозу, по его словам, представляет «опасная концентрация власти» в руках богатых и имеющих связи людей. Издание отмечает, что это завуалированная ссылка на «миллиардеров-руководителей технологических компаний, которые все чаще заявляют о своем желании тесно сотрудничать с избранным президентом Дональдом Трампом».
Байден заявил, что жителям США понадобится время, чтобы увидеть и оценить достижения администрации действующего президента.
Также он высказался о «злоупотреблении властью», которое, по его мнению, не должно остаться безнаказанным. В одном из ключевых тезисов он заявил о необходимости внести изменения в Конституцию. Поправки нужны, чтобы было ясно, «что ни один президент не может избежать ответственности за преступления, которые он или она совершает, находясь на своем посту».
«Власть президента не безгранична. Она не абсолютна. И этого не должно быть», — заявил Байден.
«Сегодня в Америке формируется олигархия чрезвычайного богатства, власти и влияния, которая буквально угрожает всей нашей демократии, нашим основным правам и свободам», — цитирует Байдена The Washington Post.
Угрозу, по его словам, представляет «опасная концентрация власти» в руках богатых и имеющих связи людей. Издание отмечает, что это завуалированная ссылка на «миллиардеров-руководителей технологических компаний, которые все чаще заявляют о своем желании тесно сотрудничать с избранным президентом Дональдом Трампом».
Байден заявил, что жителям США понадобится время, чтобы увидеть и оценить достижения администрации действующего президента.
Также он высказался о «злоупотреблении властью», которое, по его мнению, не должно остаться безнаказанным. В одном из ключевых тезисов он заявил о необходимости внести изменения в Конституцию. Поправки нужны, чтобы было ясно, «что ни один президент не может избежать ответственности за преступления, которые он или она совершает, находясь на своем посту».
«Власть президента не безгранична. Она не абсолютна. И этого не должно быть», — заявил Байден.
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