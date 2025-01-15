Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Президент США Джо Байден выступил с прощальным обращением к нации. Он заявил о формировании «новой олигархии», которая, по его мнению, угрожает демократии, а также предложил изменить Конституцию.«Сегодня в Америке формируется олигархия чрезвычайного богатства, власти и влияния, которая буквально угрожает всей нашей демократии, нашим основным правам и свободам», — цитирует Байдена The Washington Post.Угрозу, по его словам, представляет «опасная концентрация власти» в руках богатых и имеющих связи людей. Издание отмечает, что это завуалированная ссылка на «миллиардеров-руководителей технологических компаний, которые все чаще заявляют о своем желании тесно сотрудничать с избранным президентом Дональдом Трампом».Байден заявил, что жителям США понадобится время, чтобы увидеть и оценить достижения администрации действующего президента.Также он высказался о «злоупотреблении властью», которое, по его мнению, не должно остаться безнаказанным. В одном из ключевых тезисов он заявил о необходимости внести изменения в Конституцию. Поправки нужны, чтобы было ясно, «что ни один президент не может избежать ответственности за преступления, которые он или она совершает, находясь на своем посту».«Власть президента не безгранична. Она не абсолютна. И этого не должно быть», — заявил Байден.