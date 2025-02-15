В Сысерти при пожаре в бане погиб человек

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Сысерти на улице Токарей произошёл пожар в частной бане. Огонь распространился на площади 5 квадратных метров. В результате происшествия погиб человек, сообщили в МЧС Свердловской области.Возгорание ликвидировали за 12 минут. В тушении участвовали 10 пожарных и 2 единицы спецтехники. Причины происшествия устанавливают дознаватели.За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 20 пожаров. Большинство из них — 70 % — произошло в жилом секторе. Основной причиной возгораний стало короткое замыкание электропроводки (30 % случаев), ещё 10 % пожаров возникли из-за неосторожного обращения с огнём.