В Южной Корее арестован действующий президент, его доставили на допрос

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Впервые в истории Южной Кореи арестован действующий президент. Следователи исполнили ордер на арест Юн Сок Ёля со второй попытки.Первая, напомним, была предпринята 3 января, однако арест не состоялся на фоне пятичасового противостояния следователей с президентской охраной.По данным южнокорейского агентства Ренхап, аресту предшествовали «многочасовые переговоры» между следователями и сторонниками президента. Возле резиденции были выставлены полицейские автобусы. Вокруг территории собрались толпы людей, которые разделились на два лагеря — одни выкрикивали слова поддержки в адрес главы государства (некоторые легли на дороги в знак протеста), другие аплодировали следователям и требовали скорейшего ареста.Чтобы проникнуть на территорию резиденции, следователям пришлось использовать лестницы, а также обойти несколько «баррикад из машин». По данным агентства, на этот раз ни один сотрудник службы безопасности президента не оказал «активное сопротивление», и физических столкновений «практически не было».После задержания Юн Сок Ёля отвезли на допрос. Между тем, сам он утверждает, что согласился явиться на допрос добровольно, «чтобы предотвратить отвратительное кровопролитие».По данным агентства, во время допроса президент «защищал свое объявление военного положения». Он назвал этот шаг «актом управления», а также высказался о «злоупотреблении законодательной властью». Обвинения в свой адрес он отрицает.Юн Сок Ёля, напомним, допрашивают по делу о мятеже в связи с указом о введении военного положения, о котором было объявлено в ночь на 4 декабря. Президент тогда заявлял, что это необходимо «для вычистки просеверокорейских сил», а также для «удержания либерального конституционного строя», писали СМИ.Позже парламент проголосовал за отмену военного положения, Юн Сок Ёля временно отстранили от власти. Сейчас его обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью.