В Каменске-Уральском отправили в СИЗО обвиняемого в насилии над двумя девушками на автомойке

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сегодня Синарский районный суд Каменска-Уральского рассмотрел ходатайство следствия о мере пресечения для местного жителя, обвиняемого в похищении и насилии над двумя девушками на автомойке. Как сообщает прокуратура Свердловской области, обвиняемого отправили в СИЗО до 4 апреля.Согласно версии следствия, 3 января, в период с 19:00 до 23:59, группа парней насильно усадила двух девушек в автомобиль и привез на автомойку по улице Карла Маркса. Там они нанесли удары по телу и голове жертв, одна из которых несовершеннолетняя. В результате нападения девушки получили телесные повреждения.Теперь молодой человек 2004 года рождения обвиняется в совершении преступлений по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство группой лиц), п. «а», «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение группой лиц с применением насилия в отношении двух лиц, одна из которых заведомо несовершеннолетняя), п. «а» ч. 3 ст. 133 УК РФ (принуждение к действиям сексуального характера группой лиц).Прокурор отметил, что обвиняемый может воспрепятствовать ходу расследования, уничтожить или скрыть доказательства, а также оказать давление на потерпевших или свидетелей с целью склонить их к ложным показаниям. С учетом тяжести преступлений суд принял решение оставить обвиняемого под стражей на 1 месяц 15 дней до 4 апреля