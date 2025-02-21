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В Каменске-Уральском закрыли автомойку, где издевались над девушками
Фото: телеграм-канал «Подслушано Каменск-Уральский»
В Каменске-Уральском прекратила работу автомойка, на территории которой молодые люди устроили расправу над девушками, в том числе над несовершеннолетней. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский».
Напомним, вечером 3 января трое местных жителей, усадив девушек в две машины, против их воли привезли их в помещение автомойки на улице Карла Маркса. Там парни избивали девушек и поливали холодной водой. Кроме этого, они вынудили их раздеться, продолжая снимать издевательства на камеру.
22 февраля мойку закрыли, на ней появилась вывеска «Не работает»,
– пишет телеграм-канал
Напомним, вечером 3 января трое местных жителей, усадив девушек в две машины, против их воли привезли их в помещение автомойки на улице Карла Маркса. Там парни избивали девушек и поливали холодной водой. Кроме этого, они вынудили их раздеться, продолжая снимать издевательства на камеру.
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21 февраля 2025