В Каменске-Уральском закрыли автомойку, где издевались над девушками





– пишет телеграм-канал 22 февраля мойку закрыли, на ней появилась вывеска «Не работает»,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Каменске-Уральском прекратила работу автомойка, на территории которой молодые люди устроили расправу над девушками, в том числе над несовершеннолетней. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский».Напомним, вечером 3 января трое местных жителей, усадив девушек в две машины, против их воли привезли их в помещение автомойки на улице Карла Маркса. Там парни избивали девушек и поливали холодной водой. Кроме этого, они вынудили их раздеться, продолжая снимать издевательства на камеру.