Свердловская область вошла в топ-10 регионов по применению европротоколов при ДТП

«ОСАГО в минувшем 2024 году показало хорошие результаты, показав рост по всем основным показателям – по выплатам, сборам, количеству заключенных договоров. И средняя выплата автомобилистам по ОСАГО также выросла за год на 13%», – сказал Евгений Уфимцев.



«Прямое указание в законе об ОСАГО на возможность оформления электронного извещения о ДТП с помощью мобильных приложений страховщиков существенно расширит круг автовладельцев, которые смогут воспользоваться сервисом “Оформление европротокола онлайн” и популярность европротокола будет только расти», — говорит Евгений Уфимцев.

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев на встрече с журналистами в Екатеринбурге рассказал об основных тенденциях сферы страхования, переходе на «цифру», а также о том, почему в этом сегменте всегда будут востребованы и оффлайн-услуги.Глава РСА привел несколько цифр по ОСАГО. Так, средняя выплата по «автогражданке» по итогам прошлого года составила. Это больше, чем было годом ранее, когда средняя выплата составляла 88 789 рублей.Кроме того, по данным РСА, средняя премия по ОСАГО по итогам прошлого года составила 7 616 рублей. Это на 2,6% меньше, чем в предыдущем году (7 817 руб.). Также в Союзе автостраховщиков назвали общую сумму выплат за прошлый год, она составила(на 21,4% больше, чем за предыдущий год). Количество урегулированных убытков составило 2 млн (плюс 7,9%). Кроме того, в целом выросло количество заключенных договоров — до 44,8 млн (рост на 8,1%), причем, из них 1 млн – короткие полисы ОСАГО, добавили в РСА.Одной из самых обсуждаемых тем на встрече стал эксперимент по проверке ОСАГО с помощью дорожных камер. Напомним, с 1 марта в России планируют ввести автоматическую проверку наличия полиса. Тем, у кого его не окажется, будут приходить так называемые «письма счастья» с предупреждением на Госуслугах. Предполагается, что тестовый режим (пока без штрафов) будет действовать один год. В РСА считают, что такая практика поможет в последующем улучшить ситуацию на дорогах. К слову, автовладельцы, которые не имеют обязательного полиса, как правило, чаще всего создают условия для ДТП.Также на встрече обсудили статистику по использованию— системы, которая позволяет оформить ДТП на месте без участия ГИБДД (при соблюдении определенных условий, когда не более двух участников ДТП, у них действующие полисы ОСАГО, нет пострадавших, не повреждены имущество третьих лиц и дорожная инфраструктура). В целом такая система позволяет экономить время участников дорожного движения и помогает избежать многочасовых пробок и заторов. Так, по данным РСА, количество заявлений, оформленных с использованием европротокола в 2024 году, составило 823 957 штук в целом по стране. Рост в сравнении с прошлым годом составил 0,9%. В Союзе назвали топ-10 регионов по наибольшему количеству заявлений, которые были оформлены с использованием европротокола (в 2024 году).Москва – 80 253 штук;Московская область – 51 902;Новосибирская область – 30 568;Приморский край – 26 792;Санкт-Петербург – 26 436;Республика Башкортостан – 25 987;Самарская область – 24 804;Челябинская область – 24 615;Республика Татарстан – 23 208.По данным РСА, доля европротокола в 2023-2024 годах стабильно составляла около 40%.По его словам, лимит по европротоколу увеличен(с фотофиксацией) и до 100 тыс. рублей (без таковой), если в извещении о ДТП указано, что «нет разногласий».Также глава РСА добавил, что страховые компании заинтересованы в предоставлении этого сервиса именно в своих приложениях. К слову, цифровизация сферы автострахования и электронное урегулирование вызывают живой интерес у автовладельцев. По словам Уфимцева, в целом развитие электронных сервисов — один из главных драйверов в этой сфере, так как граждане выбирают простоту, удобство и экономию времени, а «нажать пару кнопок куда проще, чем ехать в офис страховой компании». При этом в РСА признают, что сейчас автострахование — одна из немногих сфер в финансовом секторе, где активно используется не только онлайн, но и оффлайн-решения. Причем, такая тенденция сохранится, уверены в Союзе, так как есть большой спрос на агентов, партнеров, посредников, с которыми работают страховщики.- Средняя выплата по ОСАГО по итогам 2024 года — 86 949 рублей (это больше чем, средняя выплата в регионе по итогам 2023 года на 10,9%).- Средняя премия по ОСАГО по итогам 2024 года составила 6 882 рубля (ниже общей по стране на 10,7%).- Количество урегулированных убытков по итогам 2024 года — 54,1 тыс. штук (рост на 11%).- Общая сумма выплат за этот период в регионе — 4,7 млрд рублей (на 23% больше, чем по итогам предыдущего года).- Частота страховых случаев в Свердловской области по итогам 2024 года составила 4,2%. Это ниже, чем в среднем по стране (4,6%).