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Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»

12.08 Среда, 15 января 2025
Фото: сайт Госдумы/duma.gov.ru
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Депутат ГД Виталий Милонов считает, что в России нужно признать нежелательной «идеологию бодипозитива».

По мнению депутата, есть некое движение, сторонники которого «доводят себя до ожирения, отказываются от норм гигиены, получают хронические заболевания и в итоге доходят до грани ранней смерти». Об этом пишет RT, ссылаясь на обращение депутата на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Сторонники этого «движения», по мнению депутата, пропагандируют нездоровый образ жизни, отказ от пищевой дисциплины, а также «пренебрежение к общепринятым представлениям красоты и опрятности».

Милонов считает, что бодипозитив несет «социальную и медицинскую опасность». В связи с этим он попросит главу Минздрава «выступить с инициативой признания этой идеологии нежелательной на территории РФ».

Добавим, что ВЦИОМ в 2021 году провел исследование о том, как россияне относятся к бодипозитиву — 59% опрошенных признались, что никогда не слышали о таком явлении.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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