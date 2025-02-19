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Об уральских писателях-фронтовиках вспомнят в Екатеринбурге сразу после праздника
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
На 24 февраля в Екатеринбурге запланирована лекция из цикла «Не только Бажов. Рассказы об уральских писателях ХХ века», который проходит в Свердловской областной библиотеке имени В. Белинского. Героями постпраздничной лекции станут два фронтовика, посвятивших своё творчество теме войны
О судьбах писателей Иване Акулове и Венедикте Станцеве в рамках лекции под названием «Фантомные боли боевого крещения» расскажут Сергей Ивкин и Евгений Иванов. Среди прочего слушатели узнают подробности о романе «Крещение», который создавался и публиковался на протяжение десяти лет, с 1965-го по 1975-й. В нём Иван Акулов правдиво передал жестокий опыт войны. Поскольку автор избегал привычной героизации, официальное признание роману пришло лишь в 1980 году — книга была удостоена Государственной премии РСФСР имени Горького.
Расскажут лекторы и о том, с каким теплом относились коллеги к одному из последних писателей-фронтовиков Венедикте Станцеве, ушедшем из жизни в 2009 году. О том, как его называли в писательском кругу «дедом» и как он опекал своих «внуков» — писателей и читателей помоложе. Расскажут и о Всероссийской литературной премии имени Станцева, учреждённой в 2011, и о мемориальной табличке, установленной в честь писателя в Екатеринбурге.
Лекция «Фантомные боли боевого крещения» пройдёт в литературной гостиной Белинке. Вход свободный, но требуется предварительная регистрация по ссылке.
О судьбах писателей Иване Акулове и Венедикте Станцеве в рамках лекции под названием «Фантомные боли боевого крещения» расскажут Сергей Ивкин и Евгений Иванов. Среди прочего слушатели узнают подробности о романе «Крещение», который создавался и публиковался на протяжение десяти лет, с 1965-го по 1975-й. В нём Иван Акулов правдиво передал жестокий опыт войны. Поскольку автор избегал привычной героизации, официальное признание роману пришло лишь в 1980 году — книга была удостоена Государственной премии РСФСР имени Горького.
Расскажут лекторы и о том, с каким теплом относились коллеги к одному из последних писателей-фронтовиков Венедикте Станцеве, ушедшем из жизни в 2009 году. О том, как его называли в писательском кругу «дедом» и как он опекал своих «внуков» — писателей и читателей помоложе. Расскажут и о Всероссийской литературной премии имени Станцева, учреждённой в 2011, и о мемориальной табличке, установленной в честь писателя в Екатеринбурге.
Лекция «Фантомные боли боевого крещения» пройдёт в литературной гостиной Белинке. Вход свободный, но требуется предварительная регистрация по ссылке.
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