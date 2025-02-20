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В Екатеринбурге две девочки скатились с горки под колёса автомобиля
Фото: ГИБДД Свердловской области
Вечером 22 февраля в Екатеринбурге на улице Академика Сахарова автомобиль сбил двух восьмилетних девочек, которые катались на тюбингах. Как сообщили в ГИБДД Свердловской области, дети скатывались с горки возле строительной площадки Преображенского парка и неожиданно выехали на проезжую часть.
По данным автоинспекции, 55-летний водитель Kia Optima двигался со скоростью около 15 км/ч и попытался затормозить, но не успел.
Девочек с травмами доставили в больницу. ГИБДД выясняет обстоятельства происшествия.
По данным автоинспекции, 55-летний водитель Kia Optima двигался со скоростью около 15 км/ч и попытался затормозить, но не успел.
Девочек с травмами доставили в больницу. ГИБДД выясняет обстоятельства происшествия.
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