В Екатеринбурге две девочки скатились с горки под колёса автомобиля

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Вечером 22 февраля в Екатеринбурге на улице Академика Сахарова автомобиль сбил двух восьмилетних девочек, которые катались на тюбингах. Как сообщили в ГИБДД Свердловской области, дети скатывались с горки возле строительной площадки Преображенского парка и неожиданно выехали на проезжую часть.По данным автоинспекции, 55-летний водитель Kia Optima двигался со скоростью около 15 км/ч и попытался затормозить, но не успел.Девочек с травмами доставили в больницу. ГИБДД выясняет обстоятельства происшествия.