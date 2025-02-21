Сальмонеллу нашли в фарше «Премиум» екатеринбургского мясокомбината

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Россельхознадзор приостановил действие декларации на мясную продукцию екатеринбургского производителя. Основанием стали результаты пищевого мониторинга, проведённого Уральским межрегиональным управлением ведомства.По данным Россельхознадзора, в говяжьем фарше «Премиум», выпускаемом местным мясокомбинатом, обнаружены бактерии рода Salmonella. Специалисты пришли к выводу, что на предприятии не в полной мере соблюдаются требования программы пищевого контроля.Декларация приостановлена в отношении ряда мясных полуфабрикатов, в том числе говяжьего фарша «Премиум». Производителю направлено предписание об устранении нарушений.