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Сальмонеллу нашли в фарше «Премиум» екатеринбургского мясокомбината
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Россельхознадзор приостановил действие декларации на мясную продукцию екатеринбургского производителя. Основанием стали результаты пищевого мониторинга, проведённого Уральским межрегиональным управлением ведомства.
По данным Россельхознадзора, в говяжьем фарше «Премиум», выпускаемом местным мясокомбинатом, обнаружены бактерии рода Salmonella. Специалисты пришли к выводу, что на предприятии не в полной мере соблюдаются требования программы пищевого контроля.
Декларация приостановлена в отношении ряда мясных полуфабрикатов, в том числе говяжьего фарша «Премиум». Производителю направлено предписание об устранении нарушений.
По данным Россельхознадзора, в говяжьем фарше «Премиум», выпускаемом местным мясокомбинатом, обнаружены бактерии рода Salmonella. Специалисты пришли к выводу, что на предприятии не в полной мере соблюдаются требования программы пищевого контроля.
Декларация приостановлена в отношении ряда мясных полуфабрикатов, в том числе говяжьего фарша «Премиум». Производителю направлено предписание об устранении нарушений.
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