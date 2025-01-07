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Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля

16.01 Четверг, 16 января 2025
Скриншот видео пресс-службы УМВД по городу Уфе
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Шокирующая история из Башкирии. В декабре в Уфе пропал 36-летний мужчина — ушел из дома и не вернулся. Вскоре полиция вышла на его бывшую возлюбленную, 35-летнюю жительницу Уфы. Она рассказала сотрудникам угрозыска подробности убийства.

По ее словам, в канун Нового года она вместе со своим новым приятелем пришла в квартиру к своему бывшему (зачем именно — неизвестно). При этом в какой-то момент женщина рассказала своему нынешнему другу, что бывший ее избивал. Между мужчинами «на фоне ревности» началась драка, рассказали в полиции.

«Хозяин жилья нанес пришедшему телесные повреждения, повлекшие смерть», — сообщили в пресс-службе УМВД по городу Уфе.

Лишь спустя сутки, по версии следствия, убийца расчленил тело и вместе со своей бывшей вынес из квартиры в пакетах. Всё это попало на камеры видеонаблюдения. Расчлененное тело они спрятали в ближайшем лесном массиве.

По данным МВД, 36-летний уфимец признался в убийстве. Сегодня суд заключил его под стражу на два месяца. О наказании для его соучастницы пока не сообщается.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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