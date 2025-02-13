В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В России хотят поднять престиж профессий в сфере торговли. Это особенно важно в условиях кадрового дефицита, который наблюдается во многих секторах, в том числе в ритейле.Так, этой весной на площадке ВДНХ в Москве пройдет чемпионат Retail Skills. Он будет идти два дня, 18 и 19 апреля. Лучшие специалисты торговых сетей будут соревноваться в пяти направлениях: директор магазина, продавец-консультант, кассир, работник торгового зала и сборщик заказов.В подготовке к чемпионату Retail Skills принимают участие образовательный и исследовательский центр «Академия ритейла», а также платформа для поиска работы и сотрудников «Авито Работа». Стороны заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, партнерство направлено в том числе на повышение престижа торговых профессий, рассказали в пресс-службе Авито Работы.«В рамках партнерства мы сфокусируемся на продвижении ценности труда в рознице и популяризации работы в сфере торговли. Объединим компетенции в области HR-технологий и ритейла, чтобы помочь в привлечении новых кадров и росте эффективности найма», — отметил Дмитрий Пучков, управляющий директор Авито Работы.Основатель «Академии ритейла», доцент МГИМО Алексей Филатов в свою очередь отмечает, что партнёрство сыграет важную роль в решении кадровой проблемы. «В трудный для ритейла момент это имеет особое значение. И я уверен, стратегически это абсолютно верный шаг для всех участников движения Retail Skills», — говорит Филатов.Добавим, что в рамках чемпионата также состоится конференция, на которой обсудят ресурсы повышения производительности труда в ритейле. Кроме того, запланирована ярмарка вакансий с обучающей и развлекательной программой, отмечают в пресс-службе.