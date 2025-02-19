Отбившегося от хозяев пса пришлось отковыривать ото льда в Первомайском

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Небольшая спасательная операция развернулась сегодня в посёлке Первомайском города Берёзовский. Там неравнодушные люди обнаружили собаку, которая примёрзла к обледеневшей дорожке.Как в такую ситуацию попал лохматый пёс, неизвестно. Видимо, он улёгся спать прямо на лёд, а встать самостоятельно уже не смог — наведавшиеся под конец зимы низкие температуры устроили ему коварную ловушку. Благо, густая шерсть не дала животному окоченеть.К слову, части своей шубы пёс лишился во время спасательной операции — её пришлось частично срезать, чтобы освободить собаку из ледяной западни. Но и этого оказалось мало — слишком уж цепко держал лёд лапы пса. И только принесённая горячая вода помогла растопить лёд достаточно, чтобы пёс освободился. Его тут же отнесли в подъезд ближайшего здания, попросив жильцов не выгонять собаку на улицу, а дать отогреться.Сейчас ведутся поиски хозяев бедолаги. А то, что это не бесхозный бродяжка указывает ошейник и достаточно упитанное состояние животного. С другой стороны, местные жители утверждают, что уже несколько дней видели его, одиноко гуляющим по дворам посёлка.