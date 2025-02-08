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Все закупленные в рамках контракта 2024 года троллейбусы прибыли в Екатеринбург
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Все троллейбусы, закупленные в рамках контракта 2024 года, прибыли в Екатеринбург. Последний, 50-й троллейбус прибыл сегодня в Орджоникидзевское троллейбусное депо, сообщили в близком к администрации Екатеринбурга канале «Екатеринбург. Главное».
Напомним, в декабре 2024 года из новой партии было доставлено лишь 11 троллейбусов.
Закупка 50 новых троллейбусов обошлась бюджету Екатеринбурга в 1,633 млрд рублей. Для её осуществления город получил софинансирование из вышестоящих бюджетов. Все троллейбусы произведены в Челябинске на заводе компании «Синара». За два года до этого Екатеринбург закупил ещё полсотни новых троллейбусов, но на другом заводе — «Белкоммунмаш» в белорусском Минске.
Из прибывших 50 троллейбусов 30 уже курсируют по Екатеринбургу, они обслуживают четыре маршрута:
– № 26 «Коммунистическая – Крауля»;
– № 31 «Химмаш – ЖД вокзал»;
– № 33 «Коммунистическая – Педуниверситет»;
– № 36 «Химмаш – Академическая».
Остальные пока ещё проходят необходимую подготовку, добавили в близком к мэрии телеграм-канале.
Напомним, в декабре 2024 года из новой партии было доставлено лишь 11 троллейбусов.
Закупка 50 новых троллейбусов обошлась бюджету Екатеринбурга в 1,633 млрд рублей. Для её осуществления город получил софинансирование из вышестоящих бюджетов. Все троллейбусы произведены в Челябинске на заводе компании «Синара». За два года до этого Екатеринбург закупил ещё полсотни новых троллейбусов, но на другом заводе — «Белкоммунмаш» в белорусском Минске.
Из прибывших 50 троллейбусов 30 уже курсируют по Екатеринбургу, они обслуживают четыре маршрута:
– № 26 «Коммунистическая – Крауля»;
– № 31 «Химмаш – ЖД вокзал»;
– № 33 «Коммунистическая – Педуниверситет»;
– № 36 «Химмаш – Академическая».
Остальные пока ещё проходят необходимую подготовку, добавили в близком к мэрии телеграм-канале.
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