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Свердловская область вошла в тройку лидеров по строительству коммерческой недвижимости

15.50 Суббота, 22 февраля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Свердловская область вошла в число регионов с самыми высокими темпами строительства коммерческих зданий. В 2024 году в регионе сдано 352 объекта – торговых, офисных и складских – общей площадью 500 тысяч квадратных метров. Это третий результат в стране, об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Как сообщила директор Проектной дирекции Минстроя России Дина Сафиуллина, развитие коммерческой недвижимости играет ключевую роль в привлечении инвестиций и экономическом росте регионов.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что по итогам года в стране введено на 7,7% больше нежилых зданий, чем в 2023 году.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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15:16 В Каменске-Уральском водительница сбила подростка и скрылась с места ДТП
14:04 В Екатеринбурге начальника отдела полиции №2 отправили в СИЗО по делу о взятке
13:42 В Сысерти при пожаре в бане погиб человек
12:53 Чиновнику свердловского министерства продлили арест по делу о выращивании конопли
12:28 В Екатеринбурге за пять лет в ДТП погибли 12 детей и 325 взрослых
11:41 Зарплаты сотрудников екатеринбургского «Гортранса» выросли на 20%
21:37 Горе-поджигателю из Камышловского района придётся потрудиться на благо государства
21:16 Отбившегося от хозяев пса пришлось отковыривать ото льда в Первомайском
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19:26 Сбытчика наркоты через Интернет ревдинский суд отправил в колонию
18:58 Об уральских писателях-фронтовиках вспомнят в Екатеринбурге сразу после праздника
18:36 «Авито Авто» выступил партнёром на XV ежегодном форуме ForAuto 2025
18:32 Вчера свердловские огнеборцы ликвидировали дюжину пожаров и спасли 17 человек
18:00 Морозы до -29°C ожидаются в выходные в Свердловской области
17:52 Аналитики Авито рассказали о зарплатных перспективах гидов в Екатеринбург
17:35 В Екатеринбурге на улице 8 Марта потушили автобус
17:24 В Свердловской области в 2024 году на 8% снизилось количество осуждённых
16:42 Произошедшим на автомойке в Каменске-Уральском заинтересовалась Мизулина
15:40 В Североуральске врачам пришлось нестандартно подключили пенсионерку к ИВЛ для операции на щитовидной железе
15:00 СМИ сообщают о задержании начальника екатеринбургского ОП №2 по подозрению в коррупции
14:25 23 штрафа получил екатеринбургский перевозчик за нарушение обязанностей
13:53 Свердловская область оказалась в лидерах по росту количества майнинговых ферм
13:06 СМИ сообщают о драке в школе №142 в Екатеринбурге
12:30 Прокуратура намерена проконтролировать уголовное дело об избиении девушек на автомойке в Каменске-Уральском
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