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Свердловская область вошла в тройку лидеров по строительству коммерческой недвижимости
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская область вошла в число регионов с самыми высокими темпами строительства коммерческих зданий. В 2024 году в регионе сдано 352 объекта – торговых, офисных и складских – общей площадью 500 тысяч квадратных метров. Это третий результат в стране, об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Как сообщила директор Проектной дирекции Минстроя России Дина Сафиуллина, развитие коммерческой недвижимости играет ключевую роль в привлечении инвестиций и экономическом росте регионов.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что по итогам года в стране введено на 7,7% больше нежилых зданий, чем в 2023 году.
Как сообщила директор Проектной дирекции Минстроя России Дина Сафиуллина, развитие коммерческой недвижимости играет ключевую роль в привлечении инвестиций и экономическом росте регионов.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что по итогам года в стране введено на 7,7% больше нежилых зданий, чем в 2023 году.
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