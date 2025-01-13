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СМИ: в Москве убит чемпион РФ по гиревому спорту
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Москве найдено тело чемпиона России по гиревому спорту Владимира Фещенко. По предварительным данным, его застрелили, пишут РБК, ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным ТАСС, Фещенко был убит в центре Москвы на Ольховой улице, у него выявлено огнестрельное ранение в голову. Причиной убийства «стал бытовой конфликт с военным», утверждает собеседник агентства.
РБК пишет, что убийство произошло 13 января. По данным издания, основной версией является «убийство по неосторожности». Источник СМИ считает, что выстрел мог произойти в результате «ссоры двух мужчин».
Официальных комментариев от СК пока нет.
По данным ТАСС, Фещенко был убит в центре Москвы на Ольховой улице, у него выявлено огнестрельное ранение в голову. Причиной убийства «стал бытовой конфликт с военным», утверждает собеседник агентства.
РБК пишет, что убийство произошло 13 января. По данным издания, основной версией является «убийство по неосторожности». Источник СМИ считает, что выстрел мог произойти в результате «ссоры двух мужчин».
Официальных комментариев от СК пока нет.
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