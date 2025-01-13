СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В ряде СМИ и телеграм-каналов появились сообщения о стрельбе в рязанской школе.По данным канала SHOT, восьмиклассник выстрелил в затылок 14-летнему мальчику «из игрушечного пистолета с игрушечными пульками».Пострадавший школьник, как утверждает канал, был госпитализирован с сотрясением мозга и гематомой затылочной области.Официального подтверждения информации пока нет.. Канал Mash утверждает, что игрушечный пистолет купил один из подростков на маркетплейсе за 400 рублей. В школе, по данным канала, организована служебная проверка. «Рязань онлайн» пишет, что в министерстве образования подтвердили «факт травмы ребенка из игрушечного пластмассового пистолета».