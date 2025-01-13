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СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В ряде СМИ и телеграм-каналов появились сообщения о стрельбе в рязанской школе.
По данным канала SHOT, восьмиклассник выстрелил в затылок 14-летнему мальчику «из игрушечного пистолета с игрушечными пульками».
Пострадавший школьник, как утверждает канал, был госпитализирован с сотрясением мозга и гематомой затылочной области.
Официального подтверждения информации пока нет.
Обновлено. Канал Mash утверждает, что игрушечный пистолет купил один из подростков на маркетплейсе за 400 рублей. В школе, по данным канала, организована служебная проверка. «Рязань онлайн» пишет, что в министерстве образования подтвердили «факт травмы ребенка из игрушечного пластмассового пистолета».
По данным канала SHOT, восьмиклассник выстрелил в затылок 14-летнему мальчику «из игрушечного пистолета с игрушечными пульками».
Пострадавший школьник, как утверждает канал, был госпитализирован с сотрясением мозга и гематомой затылочной области.
Официального подтверждения информации пока нет.
Обновлено. Канал Mash утверждает, что игрушечный пистолет купил один из подростков на маркетплейсе за 400 рублей. В школе, по данным канала, организована служебная проверка. «Рязань онлайн» пишет, что в министерстве образования подтвердили «факт травмы ребенка из игрушечного пластмассового пистолета».
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