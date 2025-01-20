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Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Авито стал партнёром учебного центра Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Организации намерены объединить усилия в рамках проекта «PRO Формат», направленного на «решения задач по сохранению и развитию человеческого капитала».
Соглашение о партнёрстве сегодня, 24 января, подписали управляющий директор Авито Работы Дмитрий Пучков и директор учебного центра Андрей Козловский. Сотрудничество будут реализовывать при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Магнитогорский металлургический комбинат сейчас заинтересован в новых кадрах, с чем может помочь Авито Работа – команда аналитиков сервиса со своей стороны готова оценивать состояние рынка труда и перспективы развития, а также внедрять практики для подготовки и повышения квалификации кадров из металлургической отрасли и других производств.
В рамках партнёрства организации обещают друг другу обмениваться передовыми подходами к взаимодействию с сотрудниками.
Кроме этого, в планах работа с молодёжью – повышение привлекательности технических профессий в глазах нового поколения и развитие программ профориентации для школьников и студентов.
Также организации задумываются о запуске совместного проекта по направлению промышленного туризма.
В Авито отмечают, что они стали одной из первых компанией, поддержавших проект «PRO Формат» со стороны бизнеса.
Соглашение о партнёрстве сегодня, 24 января, подписали управляющий директор Авито Работы Дмитрий Пучков и директор учебного центра Андрей Козловский. Сотрудничество будут реализовывать при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ).
«Цель соглашения – обозначить вектор взаимодействия крупнейшего мирового производителя стали и популярной платформы для поиска работы и сотрудников»,
– пояснили в Авито.
Магнитогорский металлургический комбинат сейчас заинтересован в новых кадрах, с чем может помочь Авито Работа – команда аналитиков сервиса со своей стороны готова оценивать состояние рынка труда и перспективы развития, а также внедрять практики для подготовки и повышения квалификации кадров из металлургической отрасли и других производств.
В рамках партнёрства организации обещают друг другу обмениваться передовыми подходами к взаимодействию с сотрудниками.
Кроме этого, в планах работа с молодёжью – повышение привлекательности технических профессий в глазах нового поколения и развитие программ профориентации для школьников и студентов.
Также организации задумываются о запуске совместного проекта по направлению промышленного туризма.
«Сотрудничество в конкретных проектах предполагает интеграцию существующих ресурсов и компетенций в рамках партнерства "PRO Формат". Это позволит использовать имеющуюся инфраструктуру и не создавать новые административные единицы. Такой подход обеспечит гибкость и оперативность в реализации задач и пилотных проектов, сокращая временные и финансовые затраты на создание новых юридических лиц»,
– пояснил Андрей Козловский.
В Авито отмечают, что они стали одной из первых компанией, поддержавших проект «PRO Формат» со стороны бизнеса.
«Начало сотрудничества с учебным центром ММК – это шаг к созданию новой экосистемы профессионального развития с учётом требований современной экономики. По данным нашего недавнего исследования, для россиян самые привлекательные профессии на производстве – инженеры (32%) и операторы оборудования (27%). Новый формат партнёрства позволит не только привлекать таланты на эти востребованные позиции, но и системно развивать их навыки, создавая возможности для карьерного роста и увеличения промышленного потенциала страны»,
– прокомментировал Дмитрий Пучков.
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