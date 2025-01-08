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Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
Фото: Вечерние ведомости
Российских предпринимателей, владельцев малого и среднего бизнеса, научат развивать свое дело в онлайне и применять цифровые инструменты.
По мнению экспертов, многим, особо начинающим, бизнесменам часто не хватает умения ориентироваться в возможностях онлайн-платформ. В итоге, имея хороший товар или предлагая качественные услуги, предприниматели не могут выйти на своего клиента.
Сейчас, когда экономисты возлагают надежды на отечественный малый и средний бизнес, эта проблема особенно заметна. Многие площадки стараются внести свой вклад в развитие экономики и обучают представителей бизнеса эффективным онлайн-продажам и онлайн-продвижению товаров и услуг.
Так, корпорация МСП и Авито Услуги запустили углубленный курс для владельцев малого и среднего бизнеса на Цифровой платформе МСП.РФ.
«Мы собрали проверенные практики и шаги, которые помогут участникам не просто начать, но и развивать своё дело онлайн. Предприниматели узнают, как выделить свои услуги среди других объявлений, правильно формировать цену и привлекать клиентов с помощью продвижения», — отметил управляющий директор Авито Влад Федулов.
Предпринимателям расскажут в том числе, как работать с отзывами. Сейчас, по словам экспертов, клиенты во многом ориентируются на публичные отзывы других покупателей.
По мнению экспертов, многим, особо начинающим, бизнесменам часто не хватает умения ориентироваться в возможностях онлайн-платформ. В итоге, имея хороший товар или предлагая качественные услуги, предприниматели не могут выйти на своего клиента.
Сейчас, когда экономисты возлагают надежды на отечественный малый и средний бизнес, эта проблема особенно заметна. Многие площадки стараются внести свой вклад в развитие экономики и обучают представителей бизнеса эффективным онлайн-продажам и онлайн-продвижению товаров и услуг.
Так, корпорация МСП и Авито Услуги запустили углубленный курс для владельцев малого и среднего бизнеса на Цифровой платформе МСП.РФ.
«Мы собрали проверенные практики и шаги, которые помогут участникам не просто начать, но и развивать своё дело онлайн. Предприниматели узнают, как выделить свои услуги среди других объявлений, правильно формировать цену и привлекать клиентов с помощью продвижения», — отметил управляющий директор Авито Влад Федулов.
Предпринимателям расскажут в том числе, как работать с отзывами. Сейчас, по словам экспертов, клиенты во многом ориентируются на публичные отзывы других покупателей.
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