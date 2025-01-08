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Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену

18.01 Среда, 15 января 2025
Фото: Вечерние ведомости
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Российских предпринимателей, владельцев малого и среднего бизнеса, научат развивать свое дело в онлайне и применять цифровые инструменты.

По мнению экспертов, многим, особо начинающим, бизнесменам часто не хватает умения ориентироваться в возможностях онлайн-платформ. В итоге, имея хороший товар или предлагая качественные услуги, предприниматели не могут выйти на своего клиента.

Сейчас, когда экономисты возлагают надежды на отечественный малый и средний бизнес, эта проблема особенно заметна. Многие площадки стараются внести свой вклад в развитие экономики и обучают представителей бизнеса эффективным онлайн-продажам и онлайн-продвижению товаров и услуг.

Так, корпорация МСП и Авито Услуги запустили углубленный курс для владельцев малого и среднего бизнеса на Цифровой платформе МСП.РФ.

«Мы собрали проверенные практики и шаги, которые помогут участникам не просто начать, но и развивать своё дело онлайн. Предприниматели узнают, как выделить свои услуги среди других объявлений, правильно формировать цену и привлекать клиентов с помощью продвижения», — отметил управляющий директор Авито Влад Федулов.

Предпринимателям расскажут в том числе, как работать с отзывами. Сейчас, по словам экспертов, клиенты во многом ориентируются на публичные отзывы других покупателей.


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Анна Андреева © Вечерние ведомости


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