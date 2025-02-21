Горе-поджигателю из Камышловского района придётся потрудиться на благо государства

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Камышловский районный суд вынес приговор жителю посёлка Пышминский, который пытался сжечь дом соседки после бытового конфликта. И хоть пожара не случилось, без наказания горе-поджигателя не отпустили.Согласно материалам дела, деталями которого поделились в Свердловском областном суде, 3 февраля прошлого года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения облил дверь соседского дома бензином и поджёг, после чего скрылся. К счастью, хозяйка успела вовремя заметить возгорание и потушить огонь.В ходе разбирательства обвиняемый выдвинул необычную версию произошедшего. Он утверждал, что не собирался устраивать поджог, а просто предлагал соседке купить у него бензин. По его словам, он споткнулся у её дома, уронил банки с горючей жидкостью, а случайно выпавшая изо рта сигарета вызвала возгорание. Однако суд не поверил этой завиральной версии, но принял во внимание доказательства, говорившие о злом умысле.Суд назначил несостоявшемуся поджигателю наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы, заменив его принудительными работами с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Защита пыталась обжаловать приговор, но Свердловский областной суд оставил его без изменений.