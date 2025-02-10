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Общественники, депутат и чиновники мэрии Екатеринбурга обсудили перспективы обустройства «Купеческого квартала»»
Дореволюционное культурное наследие недооценено даже самими горожанами, признали участники круглого стола
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Перспективы создания «Купеческого квартала» обсудили в Екатеринбурге. На круглом столе, организованном целом рядом организаций совместно с представителями администрации города и городской думы, было рассказано об исторической ценности квартала в районе Царского моста и о том, как эту историческую ценность использовать в современных условиях.
Мероприятие в креативном кластере «Домна» было организовано Свердловским отделением ВООПИиК, Международным советом по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), общественной организацией «Мирные жители», Музеем истории Екатеринбурга и депутатом гордумы Екатеринбурга от партии «Новые люди» Сергеем Козловым. Собственно, на депутатском приёме у Козлова и родилась идея проведения круглого стола, как парламентарий сам рассказал собравшимся.
Обсуждению на круглом столе предшествовал исторический экскурс в историю квартала – от этнолога, заведующего «Домом Маклецкого» (одна из площадок Музея истории Екатеринбурга) Вячеслава Печняка. Печняк по вероисповеданию – старообрядец часовенного согласия, и именно об истории старообрядчества была значительная часть его презентации.
Оно и неудивительно – большинство жителей дореволюционного «Купеческого квартала» в районе Царского моста были старообрядцами. И не просто старообрядцами, а старообрядцами влиятельными – регулярно избиравшимися гласными городской думы (на современный лад – депутатами) Екатеринбурга. Более того, 11 жителей старообрядческой заимки (именно с неё начинался квартал) были городскими головами (на современный лад – мэрами) Екатеринбурга в период с 1788 по 1902 год. Так что без преувеличения это был квартал городской элиты.
Наиболее известные купеческие династии, населявшие квартал – Рязановы, Казанцевы, Баландины, Давыдовы, Блохины, Афонины, Толстиковы, Нуровы, Ошурковы. Первоначально большинство купцов здесь занимались салотопенным производством, но затем бизнес старообрядческой заимки был значительно диверсифицирован – купцы занимались самым разным: от золотодобычи до торговли сладостями.
Ещё один музейный работник, директор музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарёв добавил, что эта заимка стала одним из первых в городе кварталов за пределами бывшей крепостной стены, в котором начали комплексно строиться каменные здания. Кроме того, район хранит множество археологических артефактов, поскольку через него проходила Уктусская першпективная дорога к стройплощадке Исетского железоделательного завода с Уктуса – прародителя Екатеринбурга.
Сразу несколькими историческими фактами «Купеческий квартал» связан с императором Александром I – единственным в истории российским монархом, посетившим Екатеринбург: именно в честь его проезда по мосту через Исеть этот мост назвали Царском, проспект – Александровским, а кроме того, на нынешней улице Чапаева находился дом, в котором в 1824 году останавливался Александр I – дом Якима Меркурьевича Рязанова. К слову, этот дом находится там до сих пор – только он был надстроен и перестроен до неузнаваемости: сначала в Архиерейский дом (после банкротства Рязанова в 1845 году он был выкуплен православным архиеереем), а в советское время – в тубдиспансер. Сейчас в этом здании, обшитом фасадными панелями, мало кто усмотрит черты архитектуры начала XIX века.
О перестроенных и полностью утраченных исторических памятниках архитектуры не раз вспомнили во время обсуждения на круглом столе – речь была не только о Рязановском-Архиерейском доме. Сейчас по территории «Купеческого квартала» проходят улицы Чапаева (бывшая Рязановская и Архиерейская), Декабристов (бывший Александровский проспект), Розы Люксембург (бывшая Казанцевская), Тверитина (бывший Архиерейский переулок). Наиболее цельная дореволюционная застройка сохранилась на улице Чапаева, где по-прежнему стоят бывшие усадьбы Ошурковых, Баландиных, Давыдовых, Афониных.
А вот левобережная часть, где располагались усадьба Белинькова, Никольская старообрядческая часовня, уездное училище и Троицкая церковь старообрядцев Белокриницкого согласия (о истории лишения этих зданий статуса памятников Вечерние ведомости публиковали большой материал), практически полностью в последние 10 лет лишилась построек XVIII–XIX веков.
Одним из памятников, которые на круглом столе предложили воссоздать, стала Троицкая («Австрийская») старообрядческая церковь – у колокольни этой церкви сохранился первый ярус, а само здание последние несколько лет пустует, пострадав от пожара (отметим, что у ЗАО «Предприятие "Чусовское озеро"» другие планы на этот участок – здесь застройщиком запланированы новые секции жилого дома «Белинского 86»).
Ландшафтный дизайнер и волонтёр Сада Нурова Любовь Топорова напомнила о цепочке из четырёх садов вдоль Исети, которые были в дореволюционном Екатеринбурге ниже Царского моста. Сейчас силами волонтёров воссоздаётся один из них – сад Нурова. По мнению Топоровой, необходимо сделать двухъярусную набережную, нижняя прогулочная зона которой должна проходить по природным берегам.
Учредитель общественной организации «Мирные жители», урбанист Алексей Кофман отметил, что проблема улицы Чапаева – отсутствие комфортной городской среды, которое не позволяет в должной мере насладиться её архитектурным наследием. Кофман отметил, что на улице с наибольшей концентрацией архитектурных памятников нет пешеходных переходов, широкая проезжая часть, по которой на высокой скорости проносятся автомобили, а также неудобные узкие тротуары, находящиеся ниже уровня проезжей части.
Кофман озвучил предложение перенести троллейбусную линию на улицу Белинского, и сузить проезжую часть, оставив больше места для пешеходов.
В качестве идей по ревитализации пустующих сейчас зданий было предложено наполнить их функционалом, отсылающим к историческому назначению. Так, на территории бывшего пивоваренного завода купчихи Гребеньковой на Розы Люксембург предложили открыть «Дом пива», а ещё было предложено открыть в «Купеческом квартале» кондитерскую лавку – ведь купцы Афонины торговали именно кондитерскими изделиями. В бывшем особняке купца-мукомола Первушина, по мнению общественников, можно открыть пекарню.
Завод Гребеньковой имеет интересную историю, о которой было рассказано на круглом столе – он возник в XIX веке как пивоваренный, но ввиду введения сухого закона в годы Первой Мировой войны был перепрофилирован под производство безалкогольных напитков. В советское время он сохранял этот профиль, а в постсоветское стал известен екатеринбуржцам под названием «Тонус». Сейчас производство с территории завода в центре уральской столицы убрали.
Во время обсуждения примеров ревитализации кварталов исторической застройки в других российских городах («Арт-квадрат» в Уфе, «130 квартал» в Иркутске, «Заповедный квартал» в Нижнем Новгороде) было высказано мнение, что успешная реализации подобных проектов невозможна без крупного инвестора, который бы вкладывался в покупку зданий, и единой управляющей компании, которая бы потом таким кварталом управляла.
В круглом столе приняли участие сразу два представителя такой потенциальной компании, ООО «Деловой дом на Архиерейской» – заместитель гендиректора по управлению недвижимостью Ольга Томаткина и руководитель пресс-службы Александр Оводов. Само название организации уже отсылает к истории: ведь оно взято по прежнему наименованию улицы Чапаева, на которой находится её главный офис.
«ДДА» в последние годы приобретает и пытается приспособить к современному использованию объекты культурного наследия по всему Екатеринбургу (а также в других городах), но на Чапаева в сфере интересов компании сразу несколько объектов – «Деловому дому на Архиерейской» принадлежит здание бывшего духовного ведомства Екатеринбургской епархии (Чапаева, 14/5), планируется к покупке ещё один исторический особняк – бывший дом Евдокима Ошуркова (Чапаева, 8). Кроме того, у «ДДА» здесь же есть два не являющихся памятниками новодела в стиле историзма – Чапаева, 3А (бывшее здание лишённого лицензии Нейва-банка) и Чапаева, 14/10 (собственно, головной офис компании). Ещё два объекта у «ДДА» есть на других улицах «Купеческого квартала» – усадьба Блохиной на углу Декабристов – Розы Люксембург и бывший пивоваренный завод Гребеньковой по соседству.
Ольга Томаткина рассказала о бюрократических трудностях, которые часто тормозят реализацию подобных проектов по ревитализации объектов — при том, что одним из главных моментов в работе с объектами культурного наследия является не просто их реставрация, а именно приспособление под современные нужды.
Замглавы Октябрьского района Екатеринбурга Оксана Морозова выразила сожаление о том, что была утрачена усадьба Белинькова – она как раз располагалась в той части «Купеческого квартала», который административно относится к Октябрьскому району. Но при этом чиновница считает, что культурно-познавательный потенциал у места очень большой. Морозова привела в пример экскурсии по арт-объектам от фестиваля Stenograffia, которые при первом взгляде поразили её своей массовостью.
Член ИКОМОС, архитектор Дмитрий Дёмин предложил рассказывать богатстве «Купеческого квартала» в Екатеринбурге на уроках истории в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Идею популяризации исторического наследия через образование и через эскскурсии поддержала Елена Войт – аспирант кафедры государства и права УрГЮУ.
Директор департамента культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков отметил, что это уже не первая подобная инициатива в городе, и что часто такие инициативы останавливались, так и не дойдя до финальной точки своей реализации. «Рано или поздно заканчивается энергия у общественников, заканчивается общественный интерес, и на этом всё заканчивается. Это мы проходили, и не раз», — сказал чиновник.
Однако Марков внёс и нотку позитива в своё выступление. «Хорошие новости – в том, что на этой территории есть принадлежащие городу объекты», — сказал он. Директор департамента культуры привёл в пример библиотеку имени Герцена (располагается в зданиях бывших усадеб Ошурковых и Давыдовых – прим. ), которая уже выходит со своими культурными программами, экскурсиями за пределы библиотеки.
Марков поддержал идею создания «Купеческого квартала» и выразил готовность помощи развивать проект путём включения его локаций в программу праздничных мероприятий. Это должно быть хорошо «упаковано», — сказал Марков. Также он заявил, что можно привлекать и областные власти в лице Департамента туризма.
Одной из главных задач Марков считает выстраивание взаимодействия между собственниками зданий, поскольку почти все они принадлежат разным владельцам. «Кто будет общаться с этими всеми собственниками? У меня есть очень классный кейс, правда, из недружественной страны: в Бостоне была создана автономная некоммерческая организация Centre Street, главная задача которой – именно в выстраивании коммуникаций.
Архитектор, член ВООПИиК Елена Морозова сказала, что «Купеческий квартал» – это шанс расширить позиционирование Екатеринбурга: чтобы город за пределами Урала воспринимался не только как место, где убили царя Николая II, и где находится Ельцин-центр, но и как город, построенный в эпоху Петра I и имеющий богатые архитектурные и религиозные традиции. Старообрядчество при этом является одним из культурных кодов Екатеринбурга, и «Купеческий квартал» в районе Царского моста – отличная возможность об этой культурной особенности рассказать.
По итогам круглого стола его участники подписали резолюцию, в которой зафиксировали готовность участвовать в развитии «Купеческого квартала». Кроме того, в резолюции содержится призыв к государственным и муниципальным органам, а также профильным общественным организациям и просто неравнодушным людям присоединиться к деятельности по популяризации и сохранению культурного наследия Екатеринбурга. После мероприятия инициативная группа соберет все озвученные предложения и дополнит ими резолюцию.
Депутат Сергей Козлов отметил, что на данном этапе необходимо выделить объекты, между которыми можно было бы построить туристический маршрут, договориться с владельцами исторических зданий о проведении экскурсий, снять фильм или цикл фильмов про «Купеческий квартал» и выпустить информационный буклет.
Полную запись круглого стола можно посмотреть в группе «Мирных жителей» в соцсети Вконтакте.
Мероприятие в креативном кластере «Домна» было организовано Свердловским отделением ВООПИиК, Международным советом по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), общественной организацией «Мирные жители», Музеем истории Екатеринбурга и депутатом гордумы Екатеринбурга от партии «Новые люди» Сергеем Козловым. Собственно, на депутатском приёме у Козлова и родилась идея проведения круглого стола, как парламентарий сам рассказал собравшимся.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Квартал городской элиты
Обсуждению на круглом столе предшествовал исторический экскурс в историю квартала – от этнолога, заведующего «Домом Маклецкого» (одна из площадок Музея истории Екатеринбурга) Вячеслава Печняка. Печняк по вероисповеданию – старообрядец часовенного согласия, и именно об истории старообрядчества была значительная часть его презентации.
Вячеслав Печняк. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Оно и неудивительно – большинство жителей дореволюционного «Купеческого квартала» в районе Царского моста были старообрядцами. И не просто старообрядцами, а старообрядцами влиятельными – регулярно избиравшимися гласными городской думы (на современный лад – депутатами) Екатеринбурга. Более того, 11 жителей старообрядческой заимки (именно с неё начинался квартал) были городскими головами (на современный лад – мэрами) Екатеринбурга в период с 1788 по 1902 год. Так что без преувеличения это был квартал городской элиты.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Наиболее известные купеческие династии, населявшие квартал – Рязановы, Казанцевы, Баландины, Давыдовы, Блохины, Афонины, Толстиковы, Нуровы, Ошурковы. Первоначально большинство купцов здесь занимались салотопенным производством, но затем бизнес старообрядческой заимки был значительно диверсифицирован – купцы занимались самым разным: от золотодобычи до торговли сладостями.
Усадьба Давыдовых. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ещё один музейный работник, директор музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарёв добавил, что эта заимка стала одним из первых в городе кварталов за пределами бывшей крепостной стены, в котором начали комплексно строиться каменные здания. Кроме того, район хранит множество археологических артефактов, поскольку через него проходила Уктусская першпективная дорога к стройплощадке Исетского железоделательного завода с Уктуса – прародителя Екатеринбурга.
Усадьба Блохиной. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сразу несколькими историческими фактами «Купеческий квартал» связан с императором Александром I – единственным в истории российским монархом, посетившим Екатеринбург: именно в честь его проезда по мосту через Исеть этот мост назвали Царском, проспект – Александровским, а кроме того, на нынешней улице Чапаева находился дом, в котором в 1824 году останавливался Александр I – дом Якима Меркурьевича Рязанова. К слову, этот дом находится там до сих пор – только он был надстроен и перестроен до неузнаваемости: сначала в Архиерейский дом (после банкротства Рязанова в 1845 году он был выкуплен православным архиеереем), а в советское время – в тубдиспансер. Сейчас в этом здании, обшитом фасадными панелями, мало кто усмотрит черты архитектуры начала XIX века.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Утраченные и перестроенные исторические объекты
О перестроенных и полностью утраченных исторических памятниках архитектуры не раз вспомнили во время обсуждения на круглом столе – речь была не только о Рязановском-Архиерейском доме. Сейчас по территории «Купеческого квартала» проходят улицы Чапаева (бывшая Рязановская и Архиерейская), Декабристов (бывший Александровский проспект), Розы Люксембург (бывшая Казанцевская), Тверитина (бывший Архиерейский переулок). Наиболее цельная дореволюционная застройка сохранилась на улице Чапаева, где по-прежнему стоят бывшие усадьбы Ошурковых, Баландиных, Давыдовых, Афониных.
Усадьба Белинькова (снесена в 2023 году). Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
А вот левобережная часть, где располагались усадьба Белинькова, Никольская старообрядческая часовня, уездное училище и Троицкая церковь старообрядцев Белокриницкого согласия (о истории лишения этих зданий статуса памятников Вечерние ведомости публиковали большой материал), практически полностью в последние 10 лет лишилась построек XVIII–XIX веков.
Никольская старообрядческая часовня на улице Тверитина была снесена 15 лет назад. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Одним из памятников, которые на круглом столе предложили воссоздать, стала Троицкая («Австрийская») старообрядческая церковь – у колокольни этой церкви сохранился первый ярус, а само здание последние несколько лет пустует, пострадав от пожара (отметим, что у ЗАО «Предприятие "Чусовское озеро"» другие планы на этот участок – здесь застройщиком запланированы новые секции жилого дома «Белинского 86»).
Проект воссоздания церкви от УрГАХУ. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сады вдоль Исети
Ландшафтный дизайнер и волонтёр Сада Нурова Любовь Топорова напомнила о цепочке из четырёх садов вдоль Исети, которые были в дореволюционном Екатеринбурге ниже Царского моста. Сейчас силами волонтёров воссоздаётся один из них – сад Нурова. По мнению Топоровой, необходимо сделать двухъярусную набережную, нижняя прогулочная зона которой должна проходить по природным берегам.
В бывшем саду купца Нурова. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Комфортная городская среда
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Учредитель общественной организации «Мирные жители», урбанист Алексей Кофман отметил, что проблема улицы Чапаева – отсутствие комфортной городской среды, которое не позволяет в должной мере насладиться её архитектурным наследием. Кофман отметил, что на улице с наибольшей концентрацией архитектурных памятников нет пешеходных переходов, широкая проезжая часть, по которой на высокой скорости проносятся автомобили, а также неудобные узкие тротуары, находящиеся ниже уровня проезжей части.
Кофман озвучил предложение перенести троллейбусную линию на улицу Белинского, и сузить проезжую часть, оставив больше места для пешеходов.
Тротуары на Чапаева находятся ниже уровня проезжей части. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Наполнить пивом и конфетами
В качестве идей по ревитализации пустующих сейчас зданий было предложено наполнить их функционалом, отсылающим к историческому назначению. Так, на территории бывшего пивоваренного завода купчихи Гребеньковой на Розы Люксембург предложили открыть «Дом пива», а ещё было предложено открыть в «Купеческом квартале» кондитерскую лавку – ведь купцы Афонины торговали именно кондитерскими изделиями. В бывшем особняке купца-мукомола Первушина, по мнению общественников, можно открыть пекарню.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Завод Гребеньковой имеет интересную историю, о которой было рассказано на круглом столе – он возник в XIX веке как пивоваренный, но ввиду введения сухого закона в годы Первой Мировой войны был перепрофилирован под производство безалкогольных напитков. В советское время он сохранял этот профиль, а в постсоветское стал известен екатеринбуржцам под названием «Тонус». Сейчас производство с территории завода в центре уральской столицы убрали.
Возможно ли реализовать без инвестора?
Во время обсуждения примеров ревитализации кварталов исторической застройки в других российских городах («Арт-квадрат» в Уфе, «130 квартал» в Иркутске, «Заповедный квартал» в Нижнем Новгороде) было высказано мнение, что успешная реализации подобных проектов невозможна без крупного инвестора, который бы вкладывался в покупку зданий, и единой управляющей компании, которая бы потом таким кварталом управляла.
Руководитель пресс-службы «ДДА» Александр Оводов. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В круглом столе приняли участие сразу два представителя такой потенциальной компании, ООО «Деловой дом на Архиерейской» – заместитель гендиректора по управлению недвижимостью Ольга Томаткина и руководитель пресс-службы Александр Оводов. Само название организации уже отсылает к истории: ведь оно взято по прежнему наименованию улицы Чапаева, на которой находится её главный офис.
Здание бывшего духовного правления Екатеринбургской епархии (на переднем плане) и офис «ДДА» (на заднем). Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
«ДДА» в последние годы приобретает и пытается приспособить к современному использованию объекты культурного наследия по всему Екатеринбургу (а также в других городах), но на Чапаева в сфере интересов компании сразу несколько объектов – «Деловому дому на Архиерейской» принадлежит здание бывшего духовного ведомства Екатеринбургской епархии (Чапаева, 14/5), планируется к покупке ещё один исторический особняк – бывший дом Евдокима Ошуркова (Чапаева, 8). Кроме того, у «ДДА» здесь же есть два не являющихся памятниками новодела в стиле историзма – Чапаева, 3А (бывшее здание лишённого лицензии Нейва-банка) и Чапаева, 14/10 (собственно, головной офис компании). Ещё два объекта у «ДДА» есть на других улицах «Купеческого квартала» – усадьба Блохиной на углу Декабристов – Розы Люксембург и бывший пивоваренный завод Гребеньковой по соседству.
Замгендиректора по управлению недвижимостью «ДДА» Ольга Томаткина. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ольга Томаткина рассказала о бюрократических трудностях, которые часто тормозят реализацию подобных проектов по ревитализации объектов — при том, что одним из главных моментов в работе с объектами культурного наследия является не просто их реставрация, а именно приспособление под современные нужды.
«Это только кажется, что когда есть крупный инвестор, то у него нет проблем». Мы, причём, не только инвесторы – у нас есть своя управляющая компания, оператор, который сдаёт площади в аренду. У нас есть потенциальные арендаторы, и у них есть именно интерес находится в исторических объектах – для кого-то это способ подчеркнуть имидж, статус. Но есть определённые моменты, почему это не так просто. Например, объекты в центре зачастую труднодоступны для того, чтобы обеспечить бизнес необходимым объёмом энергоресурсов. Кроме того, неграмотное развитие в предыдущие годы — 10–15 лет назад — ограничивает возможности девелоперов нынешних. Многие собственники, которые распоряжаются своими, соседними с нами территориями, не умеют и не знают, что с ними делать. Поэтому для инвестора, даже крупного, есть много ограничений во внешней среде. Я считаю, что есть ещё над чем поработать в плане взаимодействия бизнеса и власти для обеспечения комплексного развития таких территорий. Есть, конечно, движение со стороны частного бизнеса и органов власти навстречу друг другу, но нам ещё двигаться и двигаться в этом направлении»,
— сказала Томаткина.
Экскурсии как способ раскрытия потенциала
Экскурсия во дворе усадьбы Нурова. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Замглавы Октябрьского района Екатеринбурга Оксана Морозова выразила сожаление о том, что была утрачена усадьба Белинькова – она как раз располагалась в той части «Купеческого квартала», который административно относится к Октябрьскому району. Но при этом чиновница считает, что культурно-познавательный потенциал у места очень большой. Морозова привела в пример экскурсии по арт-объектам от фестиваля Stenograffia, которые при первом взгляде поразили её своей массовостью.
Оксана Морозова. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Член ИКОМОС, архитектор Дмитрий Дёмин предложил рассказывать богатстве «Купеческого квартала» в Екатеринбурге на уроках истории в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Дмитрий Дёмин. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Идею популяризации исторического наследия через образование и через эскскурсии поддержала Елена Войт – аспирант кафедры государства и права УрГЮУ.
«Мы активно взаимодействуем с учреждениями культуры. Неплохо было бы проводить экскурсии, привлекать студентов. У нас обучаются студенты из разных регионов, в том числе из-за рубежа. Было бы замечательно, если бы они позвонили после экскурсии своим родителям и сказали: «Вы представляете, я учусь в городе Екатеринбурге, и здесь не только Романовых убили, но и жили очень интересные личности, купцы и промышленники»,
— сказала Войт.
Елена Войт. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Пример из «недружественной» страны
Директор департамента культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков отметил, что это уже не первая подобная инициатива в городе, и что часто такие инициативы останавливались, так и не дойдя до финальной точки своей реализации. «Рано или поздно заканчивается энергия у общественников, заканчивается общественный интерес, и на этом всё заканчивается. Это мы проходили, и не раз», — сказал чиновник.
Илья Марков. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Однако Марков внёс и нотку позитива в своё выступление. «Хорошие новости – в том, что на этой территории есть принадлежащие городу объекты», — сказал он. Директор департамента культуры привёл в пример библиотеку имени Герцена (располагается в зданиях бывших усадеб Ошурковых и Давыдовых – прим. ), которая уже выходит со своими культурными программами, экскурсиями за пределы библиотеки.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Марков поддержал идею создания «Купеческого квартала» и выразил готовность помощи развивать проект путём включения его локаций в программу праздничных мероприятий. Это должно быть хорошо «упаковано», — сказал Марков. Также он заявил, что можно привлекать и областные власти в лице Департамента туризма.
Центр традиционной народной культуры Среднего Урала (Чапаева, 10) – подведомственное областным властям учреждение. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Одной из главных задач Марков считает выстраивание взаимодействия между собственниками зданий, поскольку почти все они принадлежат разным владельцам. «Кто будет общаться с этими всеми собственниками? У меня есть очень классный кейс, правда, из недружественной страны: в Бостоне была создана автономная некоммерческая организация Centre Street, главная задача которой – именно в выстраивании коммуникаций.
Культурный код
Предложение по наполнению культурного кластера «Купеческий квартал»
Архитектор, член ВООПИиК Елена Морозова сказала, что «Купеческий квартал» – это шанс расширить позиционирование Екатеринбурга: чтобы город за пределами Урала воспринимался не только как место, где убили царя Николая II, и где находится Ельцин-центр, но и как город, построенный в эпоху Петра I и имеющий богатые архитектурные и религиозные традиции. Старообрядчество при этом является одним из культурных кодов Екатеринбурга, и «Купеческий квартал» в районе Царского моста – отличная возможность об этой культурной особенности рассказать.
Елена Морозова. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Резолюция круглого стола
По итогам круглого стола его участники подписали резолюцию, в которой зафиксировали готовность участвовать в развитии «Купеческого квартала». Кроме того, в резолюции содержится призыв к государственным и муниципальным органам, а также профильным общественным организациям и просто неравнодушным людям присоединиться к деятельности по популяризации и сохранению культурного наследия Екатеринбурга. После мероприятия инициативная группа соберет все озвученные предложения и дополнит ими резолюцию.
Резолюция Круглого стола. Фото: It's My City
Депутат Сергей Козлов отметил, что на данном этапе необходимо выделить объекты, между которыми можно было бы построить туристический маршрут, договориться с владельцами исторических зданий о проведении экскурсий, снять фильм или цикл фильмов про «Купеческий квартал» и выпустить информационный буклет.
Депутат гордумы Екатеринбурга Сергей Козлов. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
«Цель была минимальная — заявить о том, что такая красота существует, и найти сподвижников»,
— резюмировал Сергей Козлов
Полную запись круглого стола можно посмотреть в группе «Мирных жителей» в соцсети Вконтакте.
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