Общественники, депутат и чиновники мэрии Екатеринбурга обсудили перспективы обустройства «Купеческого квартала»»

Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

— сказала Томаткина.

«Это только кажется, что когда есть крупный инвестор, то у него нет проблем». Мы, причём, не только инвесторы – у нас есть своя управляющая компания, оператор, который сдаёт площади в аренду. У нас есть потенциальные арендаторы, и у них есть именно интерес находится в исторических объектах – для кого-то это способ подчеркнуть имидж, статус. Но есть определённые моменты, почему это не так просто. Например, объекты в центре зачастую труднодоступны для того, чтобы обеспечить бизнес необходимым объёмом энергоресурсов. Кроме того, неграмотное развитие в предыдущие годы — 10–15 лет назад — ограничивает возможности девелоперов нынешних. Многие собственники, которые распоряжаются своими, соседними с нами территориями, не умеют и не знают, что с ними делать. Поэтому для инвестора, даже крупного, есть много ограничений во внешней среде. Я считаю, что есть ещё над чем поработать в плане взаимодействия бизнеса и власти для обеспечения комплексного развития таких территорий. Есть, конечно, движение со стороны частного бизнеса и органов власти навстречу друг другу, но нам ещё двигаться и двигаться в этом направлении»,