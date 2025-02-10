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Общественники, депутат и чиновники мэрии Екатеринбурга обсудили перспективы обустройства «Купеческого квартала»»

Дореволюционное культурное наследие недооценено даже самими горожанами, признали участники круглого стола

22.10 Четверг, 13 февраля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Перспективы создания «Купеческого квартала» обсудили в Екатеринбурге. На круглом столе, организованном целом рядом организаций совместно с представителями администрации города и городской думы, было рассказано об исторической ценности квартала в районе Царского моста и о том, как эту историческую ценность использовать в современных условиях.

Мероприятие в креативном кластере «Домна» было организовано Свердловским отделением ВООПИиК, Международным советом по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), общественной организацией «Мирные жители», Музеем истории Екатеринбурга и депутатом гордумы Екатеринбурга от партии «Новые люди» Сергеем Козловым. Собственно, на депутатском приёме у Козлова и родилась идея проведения круглого стола, как парламентарий сам рассказал собравшимся.


Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Квартал городской элиты



Обсуждению на круглом столе предшествовал исторический экскурс в историю квартала – от этнолога, заведующего «Домом Маклецкого» (одна из площадок Музея истории Екатеринбурга) Вячеслава Печняка. Печняк по вероисповеданию – старообрядец часовенного согласия, и именно об истории старообрядчества была значительная часть его презентации.


Вячеслав Печняк. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Оно и неудивительно – большинство жителей дореволюционного «Купеческого квартала» в районе Царского моста были старообрядцами. И не просто старообрядцами, а старообрядцами влиятельными – регулярно избиравшимися гласными городской думы (на современный лад – депутатами) Екатеринбурга. Более того, 11 жителей старообрядческой заимки (именно с неё начинался квартал) были городскими головами (на современный лад – мэрами) Екатеринбурга в период с 1788 по 1902 год. Так что без преувеличения это был квартал городской элиты.


Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Наиболее известные купеческие династии, населявшие квартал – Рязановы, Казанцевы, Баландины, Давыдовы, Блохины, Афонины, Толстиковы, Нуровы, Ошурковы. Первоначально большинство купцов здесь занимались салотопенным производством, но затем бизнес старообрядческой заимки был значительно диверсифицирован – купцы занимались самым разным: от золотодобычи до торговли сладостями.


Усадьба Давыдовых. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Ещё один музейный работник, директор музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарёв добавил, что эта заимка стала одним из первых в городе кварталов за пределами бывшей крепостной стены, в котором начали комплексно строиться каменные здания. Кроме того, район хранит множество археологических артефактов, поскольку через него проходила Уктусская першпективная дорога к стройплощадке Исетского железоделательного завода с Уктуса – прародителя Екатеринбурга.


Усадьба Блохиной. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Сразу несколькими историческими фактами «Купеческий квартал» связан с императором Александром I – единственным в истории российским монархом, посетившим Екатеринбург: именно в честь его проезда по мосту через Исеть этот мост назвали Царском, проспект – Александровским, а кроме того, на нынешней улице Чапаева находился дом, в котором в 1824 году останавливался Александр I – дом Якима Меркурьевича Рязанова. К слову, этот дом находится там до сих пор – только он был надстроен и перестроен до неузнаваемости: сначала в Архиерейский дом (после банкротства Рязанова в 1845 году он был выкуплен православным архиеереем), а в советское время – в тубдиспансер. Сейчас в этом здании, обшитом фасадными панелями, мало кто усмотрит черты архитектуры начала XIX века.


Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Утраченные и перестроенные исторические объекты



О перестроенных и полностью утраченных исторических памятниках архитектуры не раз вспомнили во время обсуждения на круглом столе – речь была не только о Рязановском-Архиерейском доме. Сейчас по территории «Купеческого квартала» проходят улицы Чапаева (бывшая Рязановская и Архиерейская), Декабристов (бывший Александровский проспект), Розы Люксембург (бывшая Казанцевская), Тверитина (бывший Архиерейский переулок). Наиболее цельная дореволюционная застройка сохранилась на улице Чапаева, где по-прежнему стоят бывшие усадьбы Ошурковых, Баландиных, Давыдовых, Афониных.

Общественники, депутат и чиновники мэрии Екатеринбурга обсудили перспективы обустройства «Купеческого квартала»»

Усадьба Белинькова (снесена в 2023 году). Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


А вот левобережная часть, где располагались усадьба Белинькова, Никольская старообрядческая часовня, уездное училище и Троицкая церковь старообрядцев Белокриницкого согласия (о истории лишения этих зданий статуса памятников Вечерние ведомости публиковали большой материал), практически полностью в последние 10 лет лишилась построек XVIII–XIX веков.


Никольская старообрядческая часовня на улице Тверитина была снесена 15 лет назад. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Одним из памятников, которые на круглом столе предложили воссоздать, стала Троицкая («Австрийская») старообрядческая церковь – у колокольни этой церкви сохранился первый ярус, а само здание последние несколько лет пустует, пострадав от пожара (отметим, что у ЗАО «Предприятие "Чусовское озеро"» другие планы на этот участок – здесь застройщиком запланированы новые секции жилого дома «Белинского 86»).


Проект воссоздания церкви от УрГАХУ. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Сады вдоль Исети



Ландшафтный дизайнер и волонтёр Сада Нурова Любовь Топорова напомнила о цепочке из четырёх садов вдоль Исети, которые были в дореволюционном Екатеринбурге ниже Царского моста. Сейчас силами волонтёров воссоздаётся один из них – сад Нурова. По мнению Топоровой, необходимо сделать двухъярусную набережную, нижняя прогулочная зона которой должна проходить по природным берегам.


В бывшем саду купца Нурова. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Комфортная городская среда




Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Учредитель общественной организации «Мирные жители», урбанист Алексей Кофман отметил, что проблема улицы Чапаева – отсутствие комфортной городской среды, которое не позволяет в должной мере насладиться её архитектурным наследием. Кофман отметил, что на улице с наибольшей концентрацией архитектурных памятников нет пешеходных переходов, широкая проезжая часть, по которой на высокой скорости проносятся автомобили, а также неудобные узкие тротуары, находящиеся ниже уровня проезжей части.

Кофман озвучил предложение перенести троллейбусную линию на улицу Белинского, и сузить проезжую часть, оставив больше места для пешеходов.


Тротуары на Чапаева находятся ниже уровня проезжей части. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Наполнить пивом и конфетами



В качестве идей по ревитализации пустующих сейчас зданий было предложено наполнить их функционалом, отсылающим к историческому назначению. Так, на территории бывшего пивоваренного завода купчихи Гребеньковой на Розы Люксембург предложили открыть «Дом пива», а ещё было предложено открыть в «Купеческом квартале» кондитерскую лавку – ведь купцы Афонины торговали именно кондитерскими изделиями. В бывшем особняке купца-мукомола Первушина, по мнению общественников, можно открыть пекарню.


Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Завод Гребеньковой имеет интересную историю, о которой было рассказано на круглом столе – он возник в XIX веке как пивоваренный, но ввиду введения сухого закона в годы Первой Мировой войны был перепрофилирован под производство безалкогольных напитков. В советское время он сохранял этот профиль, а в постсоветское стал известен екатеринбуржцам под названием «Тонус». Сейчас производство с территории завода в центре уральской столицы убрали.

Возможно ли реализовать без инвестора?



Во время обсуждения примеров ревитализации кварталов исторической застройки в других российских городах («Арт-квадрат» в Уфе, «130 квартал» в Иркутске, «Заповедный квартал» в Нижнем Новгороде) было высказано мнение, что успешная реализации подобных проектов невозможна без крупного инвестора, который бы вкладывался в покупку зданий, и единой управляющей компании, которая бы потом таким кварталом управляла.


Руководитель пресс-службы «ДДА» Александр Оводов. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


В круглом столе приняли участие сразу два представителя такой потенциальной компании, ООО «Деловой дом на Архиерейской» – заместитель гендиректора по управлению недвижимостью Ольга Томаткина и руководитель пресс-службы Александр Оводов. Само название организации уже отсылает к истории: ведь оно взято по прежнему наименованию улицы Чапаева, на которой находится её главный офис.


Здание бывшего духовного правления Екатеринбургской епархии (на переднем плане) и офис «ДДА» (на заднем). Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


«ДДА» в последние годы приобретает и пытается приспособить к современному использованию объекты культурного наследия по всему Екатеринбургу (а также в других городах), но на Чапаева в сфере интересов компании сразу несколько объектов – «Деловому дому на Архиерейской» принадлежит здание бывшего духовного ведомства Екатеринбургской епархии (Чапаева, 14/5), планируется к покупке ещё один исторический особняк – бывший дом Евдокима Ошуркова (Чапаева, 8). Кроме того, у «ДДА» здесь же есть два не являющихся памятниками новодела в стиле историзма – Чапаева, 3А (бывшее здание лишённого лицензии Нейва-банка) и Чапаева, 14/10 (собственно, головной офис компании). Ещё два объекта у «ДДА» есть на других улицах «Купеческого квартала» – усадьба Блохиной на углу Декабристов – Розы Люксембург и бывший пивоваренный завод Гребеньковой по соседству.


Замгендиректора по управлению недвижимостью «ДДА» Ольга Томаткина. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Ольга Томаткина рассказала о бюрократических трудностях, которые часто тормозят реализацию подобных проектов по ревитализации объектов — при том, что одним из главных моментов в работе с объектами культурного наследия является не просто их реставрация, а именно приспособление под современные нужды.

«Это только кажется, что когда есть крупный инвестор, то у него нет проблем». Мы, причём, не только инвесторы – у нас есть своя управляющая компания, оператор, который сдаёт площади в аренду. У нас есть потенциальные арендаторы, и у них есть именно интерес находится в исторических объектах – для кого-то это способ подчеркнуть имидж, статус. Но есть определённые моменты, почему это не так просто. Например, объекты в центре зачастую труднодоступны для того, чтобы обеспечить бизнес необходимым объёмом энергоресурсов. Кроме того, неграмотное развитие в предыдущие годы — 10–15 лет назад — ограничивает возможности девелоперов нынешних. Многие собственники, которые распоряжаются своими, соседними с нами территориями, не умеют и не знают, что с ними делать. Поэтому для инвестора, даже крупного, есть много ограничений во внешней среде. Я считаю, что есть ещё над чем поработать в плане взаимодействия бизнеса и власти для обеспечения комплексного развития таких территорий. Есть, конечно, движение со стороны частного бизнеса и органов власти навстречу друг другу, но нам ещё двигаться и двигаться в этом направлении»,

— сказала Томаткина.


Экскурсии как способ раскрытия потенциала




Экскурсия во дворе усадьбы Нурова. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Замглавы Октябрьского района Екатеринбурга Оксана Морозова выразила сожаление о том, что была утрачена усадьба Белинькова – она как раз располагалась в той части «Купеческого квартала», который административно относится к Октябрьскому району. Но при этом чиновница считает, что культурно-познавательный потенциал у места очень большой. Морозова привела в пример экскурсии по арт-объектам от фестиваля Stenograffia, которые при первом взгляде поразили её своей массовостью.


Оксана Морозова. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Член ИКОМОС, архитектор Дмитрий Дёмин предложил рассказывать богатстве «Купеческого квартала» в Екатеринбурге на уроках истории в муниципальных общеобразовательных учреждениях.


Дмитрий Дёмин. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Идею популяризации исторического наследия через образование и через эскскурсии поддержала Елена Войт – аспирант кафедры государства и права УрГЮУ.

«Мы активно взаимодействуем с учреждениями культуры. Неплохо было бы проводить экскурсии, привлекать студентов. У нас обучаются студенты из разных регионов, в том числе из-за рубежа. Было бы замечательно, если бы они позвонили после экскурсии своим родителям и сказали: «Вы представляете, я учусь в городе Екатеринбурге, и здесь не только Романовых убили, но и жили очень интересные личности, купцы и промышленники»,

— сказала Войт.



Елена Войт. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Пример из «недружественной» страны



Директор департамента культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков отметил, что это уже не первая подобная инициатива в городе, и что часто такие инициативы останавливались, так и не дойдя до финальной точки своей реализации. «Рано или поздно заканчивается энергия у общественников, заканчивается общественный интерес, и на этом всё заканчивается. Это мы проходили, и не раз», — сказал чиновник.


Илья Марков. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Однако Марков внёс и нотку позитива в своё выступление. «Хорошие новости – в том, что на этой территории есть принадлежащие городу объекты», — сказал он. Директор департамента культуры привёл в пример библиотеку имени Герцена (располагается в зданиях бывших усадеб Ошурковых и Давыдовых – прим.
), которая уже выходит со своими культурными программами, экскурсиями за пределы библиотеки.


Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Марков поддержал идею создания «Купеческого квартала» и выразил готовность помощи развивать проект путём включения его локаций в программу праздничных мероприятий. Это должно быть хорошо «упаковано», — сказал Марков. Также он заявил, что можно привлекать и областные власти в лице Департамента туризма.


Центр традиционной народной культуры Среднего Урала (Чапаева, 10) – подведомственное областным властям учреждение. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Одной из главных задач Марков считает выстраивание взаимодействия между собственниками зданий, поскольку почти все они принадлежат разным владельцам. «Кто будет общаться с этими всеми собственниками? У меня есть очень классный кейс, правда, из недружественной страны: в Бостоне была создана автономная некоммерческая организация Centre Street, главная задача которой – именно в выстраивании коммуникаций.

Культурный код




Предложение по наполнению культурного кластера «Купеческий квартал»


Архитектор, член ВООПИиК Елена Морозова сказала, что «Купеческий квартал» – это шанс расширить позиционирование Екатеринбурга: чтобы город за пределами Урала воспринимался не только как место, где убили царя Николая II, и где находится Ельцин-центр, но и как город, построенный в эпоху Петра I и имеющий богатые архитектурные и религиозные традиции. Старообрядчество при этом является одним из культурных кодов Екатеринбурга, и «Купеческий квартал» в районе Царского моста – отличная возможность об этой культурной особенности рассказать.


Елена Морозова. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Резолюция круглого стола



По итогам круглого стола его участники подписали резолюцию, в которой зафиксировали готовность участвовать в развитии «Купеческого квартала». Кроме того, в резолюции содержится призыв к государственным и муниципальным органам, а также профильным общественным организациям и просто неравнодушным людям присоединиться к деятельности по популяризации и сохранению культурного наследия Екатеринбурга. После мероприятия инициативная группа соберет все озвученные предложения и дополнит ими резолюцию.


Резолюция Круглого стола. Фото: It's My City


Депутат Сергей Козлов отметил, что на данном этапе необходимо выделить объекты, между которыми можно было бы построить туристический маршрут, договориться с владельцами исторических зданий о проведении экскурсий, снять фильм или цикл фильмов про «Купеческий квартал» и выпустить информационный буклет.


Депутат гордумы Екатеринбурга Сергей Козлов. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


«Цель была минимальная — заявить о том, что такая красота существует, и найти сподвижников»,

— резюмировал Сергей Козлов


Полную запись круглого стола можно посмотреть в группе «Мирных жителей» в соцсети Вконтакте.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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16:05 СМИ сообщают о задержании патологоанатома по подозрению в изнасиловании 12-летнией девочки в Екатеринбурге
15:24 На шесть лет отправляют в колонию «бегунка» в Нижнем Тагиле
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12:27 Свердловским больницам приходят подозрительные письма
11:00 В Екатеринбурге у «Радуги-парка» вспыхнул автобус
10:45 Свердловский вице-губернатор заявил, что 40% детей иностранцев, учащихся в школе, не знают русского языка
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