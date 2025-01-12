Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа и постепенном освобождении заложников.Соглашение вступит в силу в воскресенье, 19 января, в этот же день должен быть освобожден первый заложник. Гарантами соглашения выступят США, Катар и Египет.Договоренность между сторонами конфликта определяет «шестинедельную первоначальную фазу прекращения огня», пишет The Times of Israel. Ожидается постепенный вывод израильских войск из сектора Газа и освобождение заложников, захваченных ХАМАС, в обмен на палестинских заключенных, удерживаемых Израилем, сообщает издание. Глава правительства Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что будут освобождены 33 израильских заложника. В ответ Израиль освободит «сотни» палестинских заключенных.На втором этапе ожидается полный вывод войск из Газы, на третьем — «начало восстановления» в секторе Газа. Египет, Катар и США создадут в Каире «механизм контроля» за соблюдением режима прекращения огня на всех этапах.Сторонам при посредничестве переговорщиков удалось достичь соглашения спустя 15 месяцев после обострения конфликта.