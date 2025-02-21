В Свердловской области вырос интерес к китайским автомобилям на 57,2%

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Интерес жителей Свердловской области к новым автомобилям китайских марок в 2024 году увеличился на 57,2% по сравнению с прошлым годом. Число предложений таких машин на рынке также выросло — на 58,5%.Как сообщает Авито Авто, самыми популярными брендами стали Geely (19,9%), Chery (17,5%), Changan (14%), HAVAL (9,6%) и OMODA (5,7%). Лидером по динамике интереса стала Geely, спрос на которую удвоился за год.Среди моделей наибольшей популярностью пользовался Geely Monjaro (7%), за ним следуют Chery Tiggo 7 Pro Max (5,8%) и HAVAL Jolion (5,1%). Chery Tiggo 4 Pro и OMODA C5 также вошли в пятёрку наиболее востребованных машин. Самый заметный рост показал седан Chery Arrizo 8 — его популярность выросла в 5,2 раза.По количеству объявлений о продаже на платформе лидировал Chery Tiggo 7 Pro Max (8,1% всех предложений), за ним следуют Geely Coolray (6,6%) и Geely Monjaro (6,2%). В Авито Авто отмечают, что доверие к китайским автомобилям среди российских покупателей продолжает расти: каждый третий опрошенный готов рассмотреть их покупку, даже если раньше ездил на машине другой марки.