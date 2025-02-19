Возрастное ограничение 18+
Путин наградил депутата Екатеринбургской гордумы медалью
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Депутата Екатеринбургской гордумы Станислава Киселёва наградили медалью «За спасение погибавших». Указ о награждении депутата от «Единой России» госнаградой подписал Владимир Путин, сообщает пресс-служба гордумы.
После награждения Киселёв заявил, что снова отправится в зону боевых действий. «Сегодня мы с моей помощницей заключаем новый контракт и уезжаем на передовую», — сказал единоросс.
Это уже не первая воинская награда, полученная депутатом – в 2023 году Киселёв был награжден медалью «За отвагу». основная работа Киселёва – врач «Территориального центра медицины катастроф» в Екатеринбурге.
«Медаль была присвоена Станиславу Киселеву за события июня прошлого года. Тогда Станислав Александрович вынес с линии боевого столкновения раненого бойца. Молодой человек получил тяжелое ранение при выполнении боевого задания и несколько дней ждал эвакуации, надежды на спасение практически не оставалось: подступиться к нему не давал противник»,
— сообщили в гордуме.
После награждения Киселёв заявил, что снова отправится в зону боевых действий. «Сегодня мы с моей помощницей заключаем новый контракт и уезжаем на передовую», — сказал единоросс.
Награду вручил военный комиссар Верх-Исетского и Железнодорожного районов Екатеринбурга Денис Никитаев. Фото: пресс-служба ЕГД
Это уже не первая воинская награда, полученная депутатом – в 2023 году Киселёв был награжден медалью «За отвагу». основная работа Киселёва – врач «Территориального центра медицины катастроф» в Екатеринбурге.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
У пропускавшего заседания думы Серова депутата забрали мандат
19 февраля 2025
19 февраля 2025