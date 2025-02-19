Путин наградил депутата Екатеринбургской гордумы медалью

— сообщили в гордуме.

«Медаль была присвоена Станиславу Киселеву за события июня прошлого года. Тогда Станислав Александрович вынес с линии боевого столкновения раненого бойца. Молодой человек получил тяжелое ранение при выполнении боевого задания и несколько дней ждал эвакуации, надежды на спасение практически не оставалось: подступиться к нему не давал противник»,