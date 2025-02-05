Возрастное ограничение 18+
После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
У основателя сети обнаружилось гражданство Гренады и резидентство Венгрии
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На фоне массовых проверок Россельхознадзора в России стали закрываться магазины дискаунтера «Светофор», принадлежащего одной из богатейших семей России — семье Шнайдеров (Forbes оценивает состояние Сергея Шнайдера в 1,4 миллиарда $, его супруга Валентина входила в пятёрку богатейших женщин России).
Ведомство выявило нарушения сначала в магазинах сети в Чечне, а затем и в других регионах России — Вологодской, Московской и Новгородской областях. Среди выявленных Россельхознадзором нарушений — отсутствие маркировки, торговля просроченными товарами, признаки дефрострации, нарушение целостности, развакуумирование или полное отсутствие упаковки.
Помимо Россельхознадзора, неприятности у сети «Светофор» возникли и по линии налоговой — ИФНС инициировала ликвидацию холдинга «Инвест стандарт»: на основании того, что у юрлица был указан недостоверный адрес местонахождения, обратил внимание Forbes. Структура «Светофора» устроена таким образом, что «Инвест стандарту» принадлежит часть торговых точек в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.
В Екатеринбурге СМИ заметили в январе, что из 29 «Светофоров» 3 внезапно закрылись. В торговой сети отказались как-либо комментировать закрытие журналистам.
Проблемы владельцев «Светофора» в России начались вслед за проблемами в Польше — там аналогичный дискаунтер семьи Шнайдеров работал до февраля 2022 года под вывеской «Mere». После 24 февраля 2022 года магазины «Mere» подверглись бойкоту со стороны польских покупателей, как ассоциирующиеся с Россией, и в конечном счёте закрылись, писало красноярское издание Ngs24.ru. Однако в конце 2024 года сибирские дискаунтеры вернулись в Польшу под вывеской «Myprice». Несмотря на ребрендинг, юрлицо у магазинов осталось то же — варшавская компания Torgservis PL, принадлежащая, согласно судебному реестру Польши, Сергею и Андрею Шнайдерам.
У Сергея Шнайдера, как выяснили польские СМИ, имеется гражданство Гренады и резидентство Венгрии. Согласно открытым сведениям на сайте Rejestr.io, Сергей Шнайдер действительно является гражданином Гренады и налоговым резидентом Венгрии. По всей видимости, при регистрации юрлица, Шнайдер не указал российское гражданство чтобы не вызывать отторжения у польских властей и потребителей.
Связаны ли проблемы «Светофора» с тем, что у его бенефициаров выявилось иностранное гражданство, неизвестно. Отметим при этом, что недавно Генпрокуратурой была инициирована национализация активов аэропорта Домодедово, принадлежащих бизнесмену из Екатеринбурга Дмитрию Каменщику, и в качестве оснований было указано то, что у Каменщика есть резидентство либо гражданство ОАЭ и Турции.
Первый магазин под вывеской «Светофор» открылся в Красноярске в 2009 году. В 2014 году выручка сети «Светофор» достигла 17 миллиардов рублей, а к 2023 году выросла до 400 миллиардов рублей, согласно оценке агентства Infoline. В 2020 году «Светофор» стала самой быстрорастущей розничной сетью в России. Семье Шнайдеров также принадлежит сеть дискаунтеров «Маяк».
За 2021 и 2022 годы компании группы «Светофор» выплатили своим владельцам около 14 млрд рублей дивидендов до вычета налогов, писало красноярское издание newslab.ru.
Ведомство выявило нарушения сначала в магазинах сети в Чечне, а затем и в других регионах России — Вологодской, Московской и Новгородской областях. Среди выявленных Россельхознадзором нарушений — отсутствие маркировки, торговля просроченными товарами, признаки дефрострации, нарушение целостности, развакуумирование или полное отсутствие упаковки.
Помимо Россельхознадзора, неприятности у сети «Светофор» возникли и по линии налоговой — ИФНС инициировала ликвидацию холдинга «Инвест стандарт»: на основании того, что у юрлица был указан недостоверный адрес местонахождения, обратил внимание Forbes. Структура «Светофора» устроена таким образом, что «Инвест стандарту» принадлежит часть торговых точек в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.
В Екатеринбурге СМИ заметили в январе, что из 29 «Светофоров» 3 внезапно закрылись. В торговой сети отказались как-либо комментировать закрытие журналистам.
Проблемы владельцев «Светофора» в России начались вслед за проблемами в Польше — там аналогичный дискаунтер семьи Шнайдеров работал до февраля 2022 года под вывеской «Mere». После 24 февраля 2022 года магазины «Mere» подверглись бойкоту со стороны польских покупателей, как ассоциирующиеся с Россией, и в конечном счёте закрылись, писало красноярское издание Ngs24.ru. Однако в конце 2024 года сибирские дискаунтеры вернулись в Польшу под вывеской «Myprice». Несмотря на ребрендинг, юрлицо у магазинов осталось то же — варшавская компания Torgservis PL, принадлежащая, согласно судебному реестру Польши, Сергею и Андрею Шнайдерам.
У Сергея Шнайдера, как выяснили польские СМИ, имеется гражданство Гренады и резидентство Венгрии. Согласно открытым сведениям на сайте Rejestr.io, Сергей Шнайдер действительно является гражданином Гренады и налоговым резидентом Венгрии. По всей видимости, при регистрации юрлица, Шнайдер не указал российское гражданство чтобы не вызывать отторжения у польских властей и потребителей.
Связаны ли проблемы «Светофора» с тем, что у его бенефициаров выявилось иностранное гражданство, неизвестно. Отметим при этом, что недавно Генпрокуратурой была инициирована национализация активов аэропорта Домодедово, принадлежащих бизнесмену из Екатеринбурга Дмитрию Каменщику, и в качестве оснований было указано то, что у Каменщика есть резидентство либо гражданство ОАЭ и Турции.
Первый магазин под вывеской «Светофор» открылся в Красноярске в 2009 году. В 2014 году выручка сети «Светофор» достигла 17 миллиардов рублей, а к 2023 году выросла до 400 миллиардов рублей, согласно оценке агентства Infoline. В 2020 году «Светофор» стала самой быстрорастущей розничной сетью в России. Семье Шнайдеров также принадлежит сеть дискаунтеров «Маяк».
За 2021 и 2022 годы компании группы «Светофор» выплатили своим владельцам около 14 млрд рублей дивидендов до вычета налогов, писало красноярское издание newslab.ru.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Екатеринбург присоединится к «Лыжне России»
07 февраля 2025
07 февраля 2025
370 тысяч хризантем из Нидерландов уничтожили в Екатеринбурге
07 февраля 2025
07 февраля 2025