В Каменске-Уральском подростка по делу об издевательствах над девушками на автомойке отправили в СИЗО

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Синарский районный суд Каменска-Уральского отправил под арест 17-летнего местного жителя, обвиняемого в издевательствах над двумя девушками. Такое решение принято по ходатайству следствия, сообщает Свердловский областной суд.Это уже второе обращение следователя с просьбой о заключении причастных к преступлению под стражу. Суд поддержал ходатайство, избрав меру пресечения в виде ареста до 4 апреля включительно.Ранее в Каменске-Уральском трое местных жителей насильно усадили девушек в две машины и привезли их в помещение автомойки на улице Карла Маркса. Там они избивали девушек, поливали их холодной водой, вынуждали раздеться и снимали происходящее на камеру.