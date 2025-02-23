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В Каменске-Уральском подростка по делу об издевательствах над девушками на автомойке отправили в СИЗО
Фото: Синарский районный суд г.Каменска-Уральского
Синарский районный суд Каменска-Уральского отправил под арест 17-летнего местного жителя, обвиняемого в издевательствах над двумя девушками. Такое решение принято по ходатайству следствия, сообщает Свердловский областной суд.
Это уже второе обращение следователя с просьбой о заключении причастных к преступлению под стражу. Суд поддержал ходатайство, избрав меру пресечения в виде ареста до 4 апреля включительно.
Ранее в Каменске-Уральском трое местных жителей насильно усадили девушек в две машины и привезли их в помещение автомойки на улице Карла Маркса. Там они избивали девушек, поливали их холодной водой, вынуждали раздеться и снимали происходящее на камеру.
Это уже второе обращение следователя с просьбой о заключении причастных к преступлению под стражу. Суд поддержал ходатайство, избрав меру пресечения в виде ареста до 4 апреля включительно.
Ранее в Каменске-Уральском трое местных жителей насильно усадили девушек в две машины и привезли их в помещение автомойки на улице Карла Маркса. Там они избивали девушек, поливали их холодной водой, вынуждали раздеться и снимали происходящее на камеру.
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В Каменске-Уральском отправили в СИЗО обвиняемого в насилии над двумя девушками на автомойке
23 февраля 2025
23 февраля 2025