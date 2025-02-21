В Свердловской области ожидаются туман, изморозь, снег и -29°C

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области 24 февраля ожидаются неблагоприятные погодные условия. В ночное и утреннее время местами возможны туман и изморозь, а температура воздуха в горах и низинах может опуститься до -24,-29°C. 25 февраля на территории региона также возможен небольшой снег. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».«Силами подрядных организаций на федеральных трассах ведется превентивная обработка во избежание гололёда. Дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве», — сообщает управление.В связи с этим водителям настоятельно рекомендуется соблюдать осторожность, не препятствовать работе дорожной техники и строго придерживаться дистанции и скоростного режима.