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В Екатеринбурге начальника отдела полиции №2 отправили в СИЗО по делу о взятке
Фото: прокуратура Свердловской области
Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца начальника отдела полиции №2 Александра Банникова. Его обвиняют в получение должностным лицом взятки через посредника в виде денег, в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Прокурор в суде настаивал на аресте, так как обвиняемый может воспрепятствовать расследованию, уничтожить доказательства или оказать давление на подчинённых. Также он знаком с методами оперативной работы, что, по мнению следствия, даёт ему возможность скрыть следы преступления.
Суд постановил оставить Банникова под стражей до 20 апреля.
СМИ вчера сообщали о задержании подполковника Банникова, но в полиции эту информацию не комментировали.
Банников возглавил отдел в екатеринбургском микрорайоне ЖБИ весной 2023 года. Это произошло после назначения главой городского УМВД Максима Метелицы. По данным СМИ, Банников был близок к Метелице, являлся его замом, когда Метелица возглавлял полицию Новоуральска. Напомним, недавно Метелица ушёл с должности начальника УМВД по Екатеринбургу.
Прокурор в суде настаивал на аресте, так как обвиняемый может воспрепятствовать расследованию, уничтожить доказательства или оказать давление на подчинённых. Также он знаком с методами оперативной работы, что, по мнению следствия, даёт ему возможность скрыть следы преступления.
Суд постановил оставить Банникова под стражей до 20 апреля.
СМИ вчера сообщали о задержании подполковника Банникова, но в полиции эту информацию не комментировали.
Банников возглавил отдел в екатеринбургском микрорайоне ЖБИ весной 2023 года. Это произошло после назначения главой городского УМВД Максима Метелицы. По данным СМИ, Банников был близок к Метелице, являлся его замом, когда Метелица возглавлял полицию Новоуральска. Напомним, недавно Метелица ушёл с должности начальника УМВД по Екатеринбургу.
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