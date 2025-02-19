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Вчера свердловские огнеборцы ликвидировали дюжину пожаров и спасли 17 человек
Фото: МЧС по Свердловской области
Сводка МЧС России по Свердловской области свидетельствует, что на пожары огнеборцев в минувший четверг, 20 февраля, вызывали дюжину раз. В 75% случаев возгорания происходили в жилом секторе.
Самый масштабный из вчерашних пожаров случился в Камышлове. На улице Машиностроителей огонь разгулялся на 88 квадратных метрах, охватив частный жилой дом и деревянные постройки в его дворе. На вызов приехали 14 специалистов пожаротушения, которым пришлось повоевать с огненной стихией 71 минуту. Зато обошлось без пострадавших, и огонь не сумел перепрыгнуть на соседние участки.
Больше особо крупных пожаров не было, но несколько сложных вспыхнуло. Так в Екатеринбурге загорелась квартира на 7 этаже в доме по улице 40-летия Комсомола. А чем выше этаж, где «занялось», тем сложнее задача для пожарных и больше опасность для жителей. В данном случае здание самостоятельно успели покинуть 18 человек, а вот ещё 13 могли и погибнуть в дыму, если бы не подоспевшие вовремя 24 пожарных не принялись эвакуировать их с использованием спасательных средств. В данном пожаре один человек всё же пострадал и ему понадобилось медицинская помощь
Тридцать человек вынуждены были покинуть ещё одно загоревшееся вчера здание в Екатеринбурге. Из дома на улице Индустрии самостоятельно смогли выйти 27 человек, а ещё троих выводили огнеборцы. На вызов их прибыло 16 человек, которые с задачей по ликвидации возгорания справились за 10 минут.
Ещё одного человека свердловские пожарные спасли в четверг в Большом Истоке. Он находился в двухэтажном здании по улице Октябрьской, когда произошёл пожар, и в отличие от 6 соседей самостоятельно уйти от огня и дыма не сумел. В данном случае площадь пожара составила 5 квадратных метров, а на борьбу с ним прибыло 8 человек, которые справились с огнём за 24 минуты.
Самый масштабный из вчерашних пожаров случился в Камышлове. На улице Машиностроителей огонь разгулялся на 88 квадратных метрах, охватив частный жилой дом и деревянные постройки в его дворе. На вызов приехали 14 специалистов пожаротушения, которым пришлось повоевать с огненной стихией 71 минуту. Зато обошлось без пострадавших, и огонь не сумел перепрыгнуть на соседние участки.
Больше особо крупных пожаров не было, но несколько сложных вспыхнуло. Так в Екатеринбурге загорелась квартира на 7 этаже в доме по улице 40-летия Комсомола. А чем выше этаж, где «занялось», тем сложнее задача для пожарных и больше опасность для жителей. В данном случае здание самостоятельно успели покинуть 18 человек, а вот ещё 13 могли и погибнуть в дыму, если бы не подоспевшие вовремя 24 пожарных не принялись эвакуировать их с использованием спасательных средств. В данном пожаре один человек всё же пострадал и ему понадобилось медицинская помощь
Тридцать человек вынуждены были покинуть ещё одно загоревшееся вчера здание в Екатеринбурге. Из дома на улице Индустрии самостоятельно смогли выйти 27 человек, а ещё троих выводили огнеборцы. На вызов их прибыло 16 человек, которые с задачей по ликвидации возгорания справились за 10 минут.
Ещё одного человека свердловские пожарные спасли в четверг в Большом Истоке. Он находился в двухэтажном здании по улице Октябрьской, когда произошёл пожар, и в отличие от 6 соседей самостоятельно уйти от огня и дыма не сумел. В данном случае площадь пожара составила 5 квадратных метров, а на борьбу с ним прибыло 8 человек, которые справились с огнём за 24 минуты.
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