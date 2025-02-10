Фоторепортаж с уральского форума «Кибербезопасность в финансах»

Пленарное заседание «Противостояние кибермошенничеству: консолидация усилий», Сергей Зайцев, Максут Шадаев, Эльвира Набиуллина, Андрей Храпов, Евгений Касперский

Начальник ГУМВД России по Свердловской области Александр Мешков и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (слева направо)

Заместитель министра внутренних дел России, генерал-полковник полиции Андрей Храпов

Основатель и глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский

Представители Да Афганистан банка

Заместитель главы правления ВТБ Вадим Кулик (в центре)

Глава Минцифры Максут Шадаев

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев

Глава центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух

Делегация центрального банка Объединённых Арабских Эмиратов

Делегация Национального банка Казахстана. Справа Айдос Нурбаев

Телефон, по которому можно поговорить с мошенниками в реальном времени, Т-банк назвал это "фрод-рулеткой" (то есть вы становитесь собеседником мошенников, чьи звонки перехватили специалисты банка в реальном времени)

Глава «Промсвязьбанка» Пётр Фрадков

Заместитель главы Центробанка Герман Зубарев

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина