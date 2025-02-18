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Новый дом ищут для букв «Уральской азбуки»
Фото: фестиваль «ЧО»
Буквы «Уральской азбуки», которые два года находились рядом с библиотекой № 28 на Уралмаше, ищут новый дом. Часть уже готовится к переезду, другие проходят профилактику, а несколько арт-объектов не пережили уральские морозы.
Создатели проекта готовы безвозмездно передать 23 скульптуры тем, кто сможет разместить их в подходящих условиях. Требование — высота помещения от 1,5 до 3 метров и забота о сохранности букв. Среди тех, кто пока ждёт новых хозяев, — «Д» («Домна»), «Е» («Ельцин и Екатерина»), «З» («Завод»), «И» («Исеть»), «Н» («Небоскрёб»), «М» («Музыка»), «У» («Урал») и «Ш» («Шигирский идол»).
Проект «Уральская азбука» появился 1 сентября 2023 года при участии московской студии ДЭЗ № 5. Каждую букву создавали совместно с юными горожанами, которые зашифровали символы и истории, связанные с Екатеринбургом и Уралом.
Создатели проекта готовы безвозмездно передать 23 скульптуры тем, кто сможет разместить их в подходящих условиях. Требование — высота помещения от 1,5 до 3 метров и забота о сохранности букв. Среди тех, кто пока ждёт новых хозяев, — «Д» («Домна»), «Е» («Ельцин и Екатерина»), «З» («Завод»), «И» («Исеть»), «Н» («Небоскрёб»), «М» («Музыка»), «У» («Урал») и «Ш» («Шигирский идол»).
Проект «Уральская азбука» появился 1 сентября 2023 года при участии московской студии ДЭЗ № 5. Каждую букву создавали совместно с юными горожанами, которые зашифровали символы и истории, связанные с Екатеринбургом и Уралом.
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