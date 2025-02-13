В Екатеринбурге мужчина выплатил 1,4 миллиона рублей алиментов, чтобы не лишиться прав

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Житель Екатеринбурга погасил долг по алиментам, когда ему пригрозили запретом на вождение. Мужчина задолжал 1,4 миллиона рублей на содержание сына, но расплатился после вмешательства судебных приставов.Как сообщили в ГУФССП России по Свердловской области, по решению суда отец должен был отдавать четверть своих доходов на ребенка, но не делал этого. Официально он нигде не работал, зато владел автомобилем Audi. Приставы арестовали машину и продали её, а деньги перевели матери ребенка.Однако этого не хватило, и долг продолжал расти. Тогда приставы предупредили мужчину, что запретят ему водить машину. После этого он сразу выплатил всю сумму.