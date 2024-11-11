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В Екатеринбурге мошенники начали массовую «обработку» членов избиркомов
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сразу нескольким членам УИК из Верх-Исетского района Екатеринбурга написали неизвестные, предупредившие о звонке «сотрудника ФСБ», который прикреплён к избирательной комиссии.
После этого кому-то действительно написали, а кому-то позвонили «из ФСБ».
Как рассказала корреспонденту Вечерних ведомостей одна из председателей УИК, от имени которой рассылают эти сообщения, мошенники создали аккаунт, где указали её ФИО. При этом номер у аккаунта скрыт.
Известно, что подобные рассылки и звонки по членам участковых избиркомов идут как минимум с начала ноября.
После этого кому-то действительно написали, а кому-то позвонили «из ФСБ».
Как рассказала корреспонденту Вечерних ведомостей одна из председателей УИК, от имени которой рассылают эти сообщения, мошенники создали аккаунт, где указали её ФИО. При этом номер у аккаунта скрыт.
Известно, что подобные рассылки и звонки по членам участковых избиркомов идут как минимум с начала ноября.
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