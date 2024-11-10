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В Екатеринбурге пройдет творческое занятие для детей с ментальными особенностями
Фото: Вечерние ведомости
Ельцин Центр приглашает детей с ментальными особенностями и их родителей на инклюзивное занятие, которое состоится 18 ноября в 16:00 в Музее Бориса Ельцина. Участники познакомятся с творчеством художника XX века Эрика Булатова и вдохновятся его картиной «Свобода» для создания собственной работы в стиле соц-арта.
Занятие рассчитано на детей от 10 лет. Для людей с инвалидностью участие бесплатное при наличии справки МСЭ. Для остальных посетителей стоимость определяется по входному билету в музей.
Предварительная регистрация обязательна. Записаться можно по телефону +7 (909) 005-53-35 (WhatsApp, Telegram). Вход на занятие без справки и регистрации не допускается.
Занятие рассчитано на детей от 10 лет. Для людей с инвалидностью участие бесплатное при наличии справки МСЭ. Для остальных посетителей стоимость определяется по входному билету в музей.
Предварительная регистрация обязательна. Записаться можно по телефону +7 (909) 005-53-35 (WhatsApp, Telegram). Вход на занятие без справки и регистрации не допускается.
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