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В центре Екатеринбурга заполыхало здание городской больницы
Кадр из видео: МЧС России
В центре Екатеринбурга загорелось одно из зданий Центральной городской клинической больницы №3 в Железнодорожном районе. Очевидцы засняли, как люди из окон третьего этажа спасаются от огня.
Как сообщается в официальном телеграм-канале МЧС России, самостоятельно на улицу выбрались 350 человек. Одного человека спасатели сняли с кровли здания.
Согласно последней информации, пожар локализовали на площади 300 квадратных метров.
Известно, что как минимум один человек серьёзно пострадал при пожаре в больнице. Ему оказывают помощь в прибывшем реанимобиле.
Как сообщается в официальном телеграм-канале МЧС России, самостоятельно на улицу выбрались 350 человек. Одного человека спасатели сняли с кровли здания.
Согласно последней информации, пожар локализовали на площади 300 квадратных метров.
Известно, что как минимум один человек серьёзно пострадал при пожаре в больнице. Ему оказывают помощь в прибывшем реанимобиле.
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