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В Каменске-Уральском бесплатно примут автопокрышки
Фото: Гузель Аиткулова / Вечерние ведомости
25 ноября в Каменске-Уральском состоится экологическая акция «Двор без покрышек», в рамках которой жители смогут бесплатно сдать старые автопокрышки с легковых автомобилей. Об этом сообщили в администрации города.
Приём шин будет проходить с 10:00 до 13:00 на пересечении улиц Кадочникова и Рябова, рядом с автозаправочной станцией.
На утилизацию примут покрышки диаметром от 13 до 18 дюймов. Они должны быть чистыми, без остатков снега, земли, металла или других посторонних материалов. Покрышки от грузовых автомобилей в рамках акции не принимаются.
Приём шин будет проходить с 10:00 до 13:00 на пересечении улиц Кадочникова и Рябова, рядом с автозаправочной станцией.
На утилизацию примут покрышки диаметром от 13 до 18 дюймов. Они должны быть чистыми, без остатков снега, земли, металла или других посторонних материалов. Покрышки от грузовых автомобилей в рамках акции не принимаются.
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