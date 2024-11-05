Свердловская область выбыла из топ-5 регионов по производству яиц

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Свердловская область выбыла из топ-5 регионов России по объему производства яиц.Рейтинг на основе данных Росстата публикует «Ветеринария и жизнь».Ленинградская область (2,68 млрд штук яиц за девять месяцев этого года)Ярославская область (1,66 млрд)Челябинская область (1,266 млрд)Ростовская область (1,260 млрд)Татарстан (1,23 млрд)Краснодарский край (1,229 млрд)Свердловская область (1,224 млрд)Мордовия (1,21 млрд штук)Белгородская область (1,16 млрд)Пермский край (1,05 млрд)По данным издания, тройка лидеров в сравнении с прошлым годом осталась неизменной.Свердловская область опустилась с 5-го места на 7-е (хотя в целом за девять месяцев рост производства яиц в регионе составил 1,3%).Всего по стране было произведено 34,9 млрд штук яиц, на 1,4% меньше, чем за тот же период в прошлом году.