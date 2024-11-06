Защитники Берёзовой Рощи просят предоставить застройщикам другой участок

«Природный парк под угрозой вырубки половины площади под застройку. Это усугубит острые проблемы Академического района Екатеринбурга (пробки, парковки, смог, ветра). Сокращение участка пагубно скажется на состоянии леса, поскольку возрастёт антропогенная нагрузка, и деревья перестанут защищать от выхлопных газов, пыли, ветра. А места обитания краснокнижных растений запрещено использовать для хозяйственного освоения. Поэтому прошу вас помочь с выделением земли застройщику «Атомстройкомплекс» под аналогичную застройку в другом месте, а нам оставить рощу в размере 26 гектар», — говорится в типовом тексте обращения, которое, кстати, может от своего имени отправить любой житель Екатеринбурга.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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