Возрастное ограничение 18+
Защитники Берёзовой Рощи просят предоставить застройщикам другой участок
Фото: Вечерние Ведомости
Жители Екатеринбурга, которых не устраивает, что в Берёзовую Рощу придёт новостройка, рассылают обращения с просьбой предоставить компании-застройщику альтернативный земельный участок. Среди адресатов посланий — депутаты государственного и городского уровней.
Помимо просьбы предоставить «Атому» альтернативу для застройки, защитник Берёзовой Рощи предлагают сделать на упомянутых 26 гектарах народный парк, что было бы очень своевременно для города, жители которого всё чаще сетуют на нехватку природных территорий и на постоянное их сокращение.
Защитники Берёзовой рощи отправляют обращения прежде всего екатеринбуржцу Андрею Альшевских, который сейчас в качестве депутата заседает в Госдуме РФ. Письма идут также председателю Екатеринбургской городской Думы Анне Гурарий. Найти полный текст обращения можно по ссылке, а инструкция о том, как присоединиться к предложению сделать Берёзовую Рощу народным парком размещена в телеграм-канале общественного движения.
«Природный парк под угрозой вырубки половины площади под застройку. Это усугубит острые проблемы Академического района Екатеринбурга (пробки, парковки, смог, ветра). Сокращение участка пагубно скажется на состоянии леса, поскольку возрастёт антропогенная нагрузка, и деревья перестанут защищать от выхлопных газов, пыли, ветра. А места обитания краснокнижных растений запрещено использовать для хозяйственного освоения. Поэтому прошу вас помочь с выделением земли застройщику «Атомстройкомплекс» под аналогичную застройку в другом месте, а нам оставить рощу в размере 26 гектар», — говорится в типовом тексте обращения, которое, кстати, может от своего имени отправить любой житель Екатеринбурга.
Помимо просьбы предоставить «Атому» альтернативу для застройки, защитник Берёзовой Рощи предлагают сделать на упомянутых 26 гектарах народный парк, что было бы очень своевременно для города, жители которого всё чаще сетуют на нехватку природных территорий и на постоянное их сокращение.
Защитники Берёзовой рощи отправляют обращения прежде всего екатеринбуржцу Андрею Альшевских, который сейчас в качестве депутата заседает в Госдуме РФ. Письма идут также председателю Екатеринбургской городской Думы Анне Гурарий. Найти полный текст обращения можно по ссылке, а инструкция о том, как присоединиться к предложению сделать Берёзовую Рощу народным парком размещена в телеграм-канале общественного движения.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
На территории Шарташского лесопарка в Екатеринбурге обнаружили исчезающий вид растений
06 ноября 2024
06 ноября 2024
В Свердловской области продолжит бушевать ветер
03 ноября 2024
03 ноября 2024