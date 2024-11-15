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Иеромонах из Алапаевска за 16 часов поднял гирю 7000 раз

14.36 Воскресенье, 17 ноября 2024
Скриншот из трансляции: Академия единоборств РМК
Иеромонах Александр Шанин, чемпион мира по гиревому спорту среди любителей и руководитель спортивного отдела Алапаевской епархии, выполнил 7000 рывков гири весом 12 килограммов за 16 часов. Александр планировал достичь 7777 рывков.

Своё достижение священнослужитель посвятил бойцу клуба «Архангел Михаил» Петру Яну, который 23 ноября сразится с Дейвесоном Фигередо на турнире UFC Fight Night в Макао. Об этом сообщили в Академии единоборств РМК.

Ранее иеромонах установил пять рекордов, зафиксированных Международным агентством регистрации рекордов INTERRECORD. Одним из них стал результат в 6777 рывков гири весом 12 килограммов за 12 часов, установленный в мае 2023 года. Александр также тренирует 14-летнюю Виталину Дёмину, которая летом совершила 2222 рывка гири весом шесть килограммов.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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16:45 В Свердловской области ожидается сильный ветер до 20 м/с
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15:50 Глава Свердловского регионального отделения Союза женщин призвала сохранять брак всеми возможными способами
14:53 «Русская община» требует отменить концерт Лолиты Милявской в Екатеринбурге
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