В Свердловской области ожидаются сильные порывы ветра до 18 м/с

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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18 ноября в Свердловской области прогнозируют усиление ветра, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду. Об этом предупреждает МЧС Свердловской области.Жителям советуют быть осторожными: на улице избегать рекламных конструкций, шатких сооружений и не прятаться от ветра у стен зданий. Водителям рекомендуют не парковать автомобили рядом с деревьями и слабо закреплёнными конструкциями.В домах рекомендуется закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. В случае чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефону «112».