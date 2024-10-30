Миллиард рублей выделяет Авито на «Великую Хватамбу»





– заверил Сергей Хакимов, директор по продукту в Авито Товарах. «Эта распродажа отличается от всего, что делала компания раньше. Здесь по-прежнему миллионы товаров с большими скидками людям от людей. Но такие скидки Авито предлагает впервые. Кроме того, в рамках распродажи можно будет купить вещи знаменитостей. А главное – это честные скидки»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Авито субсидировал миллиард рублей на проведение масштабной распродажи «Великая Хватамба», которая начнется 8 ноября. Известно, что в распродаже будут участвовать почти 10 тысяч товаров.Как рассказали Вечерним ведомостям в Авито, среди товаров, которые получат скидки, будет электроника и техника: смартфоны Samsung, HUAWEI, Apple, в том числе IPhone 16 ProMax, наушники, роботы-пылесосы, электрогрили, чайники, а также игрушки для детей, посуда, автотовары, товары для хобби и отдыха, новогодняя атрибутика и ёлки. Акция также будет распространяться на товары от частных продавцов с высоким рейтингом.Некоторые товары обещают продавать за 99 рублей. Доставка при этом обойдётся покупателям всего в 1 рубль.За корректностью скидок будет следить алгоритм, разработанный специалистами Авито. Он исключит товары, стоимость которых менялась в преддверии старта кампании, и превышает среднюю за последний месяц.В период «Великой Хватамбы» площадка также запланирована продвижение товаров, как на внутренних, так и на внешних площадках. Так, рекламу можно будет увидеть на ТВ, билбордах и в интернете, в том числе на самой платформе. По данным аналитиков площадки, во время таких крупных распродаж, продавцы получают на 44% больше контактов.