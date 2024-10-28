В Татарстане фиксируют единичные заражения вирусом Коксаки, пишут СМИ

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Татарстане фиксируют единичные случаи вируса Коксаки. Об этом сообщили в Минздраве республики, пишет РИА Новости.По данным ведомства, заболевание сейчас протекает, в основном, в легкой форме и средней тяжести. Часто заболевшие чувствуют лёгкое недомогание и не обращаются к врачам.По данным «Известий», за последние несколько дней похожее заболевание выявили у детей в детсадах и школах в девяти российских регионах. Речь, по данным издания, идет о Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Удмуртии, Татарстане, Владимирской, Брянской, Калужской и Московской областях.Ранее Роспотребнадзор запустил «горячую линию» в регионах РФ «в связи информацией о случаях заболевания энтеровирусной инфекцией российских граждан в Турции».Также ведомство ранее запросило информацию о текущей ситуации на курортах у Минздрава Турции.По данным Роспотребнадзора, около половины заразившихся переносят инфекцию бессимптомно. «У других внезапно появляется лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота, болевые ощущения в животе. Заболевший инфекцией, вызванной вирусами Коксаки, может не иметь других симптомов кроме лихорадки», — ранее сообщали в ведомстве.